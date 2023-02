CAMEROUN :: AFFAIRE MARTINEZ ZOGO: COMMUNIQUE DE PRESSE DU 3 FEVRIER 2023 :: CAMEROON

Me Félicité Esther Zeifman, Me Calvin Job (Avocats aux Barreaux de Paris et du Cameroun) Me Abdoulbastoi Moudjahidi (Avocat au Barreau de Moroni aux Comores), Avocats des ayants droit de Monsieur Arsène Salomon MBANI ZOGO, communément appelé Martinez ZOGO rappellent à l’opinion publique nationale et internationale que la sécurité des biens et des personnes est un droit constitutionnel qui doit être garantie à l’ensemble de ses citoyens par les autorités camerounaises.



Nous, membres du collectif d’Avocats nommément désignés, déplorons le fait qu’à ce jour, aucune mesure de sécurité aux fins de garantir l’intégrité physique et la protection des biens des ayants droit de Martinez ZOGO n’a été mise en place.



Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes d’intimidation et de menace perpétrés ces derniers jours à l’encontre de nos clients.

Nous informons les autorités camerounaises de ce que si aucune mesure de sécurité n’est prise, elles seront tenues pour responsables de tout acte portant atteinte à l’intégrité physique de nos clients et à la protection de leurs biens.