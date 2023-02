ROYAUME-UNI :: TOTTENHAM HOTSPUR – MANCHESTER CITY : DUEL OUVERT ENTRE HARRY KANE ET ERLING HAALAND ? :: UNITED KINGDOM

Après avoir servi au monde entier une rencontre assez explosive et renversante au match Aller TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER CITY vont devoir encore s’affronter en PREMIER LEAGUE avec pour objectif de prendre le dessus et surtout les trois points de la journée pour la suit e du championnat. Un match que le leader des Paris sportifs suivra avec passion pour l’un des championnats les plus attrayant et le plus onéreux. Une belle affiche qui aura toute son importance pour vous car Supergooal ne lésine pas sur les moyens pour vous satisfaire.

Dans cette affiche qui aura des conséquences au classement, c’est le club des CITIZENS qui part avec les faveurs des pronostics dans cette rencontre. Avec sa cote de 1.21 le groupe de PEP GUARDIOLA ont une occasion de poursuivre leurs ambitions en éloignant un concurrent et essayer de refaire le retard avec les GUNNERS qui semblent être sur un piédestal pour le titre cette saison. Un match où les atouts humains de MANCHESTER CITY seront encore en vitrine pour non seulement donner la victoire au club mais également de battre des records. La 22ème journée sera comme toutes les autres à venir car dans cette phase décisive du championnat. Avec ses 45 points les CITIZENS ont cinq points de retard avec le leader un écart qu’il faille rattraper et attendre le bon moment pour reprendre le fauteuil de leader. Eliminé en FA CUP, MANCHESTER CITY a besoin de se plonger désormais sur cette compétition qui reste prestigieuse pour ne pas tout perdre. La rencontre ne sera pas facile mais il faudra aller puiser très loin pour ne pas perdre la face.

Pour TOTTENHAM HOTSPUR cinquième au classement avec 36 points et sa cote de 4.31 est très loin du « BIG FOUR » n’a pas encore tout perdu et compte bien sortir la tête de l’eau pour garder le cap dans ses objectifs habituels. Les hommes d’ANTONIO CONTE savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent encore exister dans ce championnat car derrière la pression devient de plus en plus forte. Jouant à la maison les SPURS compte profiter de cette aubaine pour réaliser un véritable exploit face à un adversaire de poids qui sait jouer au ballon donc les performances sont exceptionnelles. Mais la réalité du terrain est toute autre et devant son public il faudra montrer un visage de guerriers pour garder ses chances dans ce championnat à trois points où tout est possible.

Cette rencontre se jouera sur le plan mental entre les deux équipes car celle ayant le mental d’acier, qui sera déterminé et volontaire pourra venir à bout de l’autre. Les deux équipes ont l’habitude de telles oppositions et savent bien ce qu’il y a lieu de faire. Un match dans le match avec non seulement les deux staffs techniques mais aussi des sérials buteurs que sont HARRY KANE et ERLIND HAALAND qui restent des artificiers de classe du championnat.

