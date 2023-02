ITALIE :: SERIE A : LE DERBY DE MILAN POURRAIT LOGIQUEMENT TOURNER À L’AVANTAGE DES INTÉRISTES :: ITALY

Après la super coupe d’Italie remportée par l’INTER MILANO, les deux frères ennemis de la ville de MILAN vont devoir encore se départager en SERIE A en cette fin de saison qui s’annonce très alléchante. Un face à face de tous les enjeux pour la course aux meilleures places de cette compétition. Un championnat qui a de la valeur aux yeux du leader des Paris sportifs et dont vous êtes au cœur des performances. Pour le compte de la 21ème journée Supergooal vous convie à vivre cette rencontre et de profiter des surprises qui vous attendent.

Dans le derby INTER MILANO – AC MILAN profitez de cette belle affiche pour commencer une nouvelle semaine dans les meilleures conditions. Dans ce face à face qui est une petite finale entre les deux clubs qui sont à deux points l’un de l’autre a pour favori l’INTER MILANO. Avec sa cote de 1.99, l'Inter de SIMONE INZAGHI deuxième au classement est sur une bonne dynamique avec un groupe humainement bon qui a retrouvé tout son dynamisme, sa détermination et surtout qui a envie de relever les défis. Une équipe homogène fait des cadres et des jeunes aux dents longues qui souhaitent se frayer un chemin dans ce championnat et montrer tout leur savoir-faire suer les aires de jeu. En cette phase retour qui ne sera pas de tout repos avec les compétitions européennes, l’INTER MILANO a de quoi se mettre à l’abri de toute surprise et mieux organiser ses sorties. Avec huit victoires à son actif dans ce face à face contre trois pour son adversaire, le deuxième du championnat a les faveurs des pronostics pour avoir la victoire surtout que c’est ce dernier qui reçoit après sa victoire à l’Aller.

Pour l’AC MILAN cinquième au classement avec sa cote de 3.67 qui connait quelques moments de doutes pourtant champion sortant de cette compétition, la tâche s’annonce assez difficile mais ne se laissera pas aller si facilement. Rien n’est encore joué dans l’ensemble pour être au moins le dauphin du leader qui a pris une sérieuse avance au classement. Pour ce match du 05 février 2023, il sera question de revanche après les humiliations tant en championnat qu’à la Super coupe. L’AC MILAN est d’abord une équipe mythique et doit assumer pleinement ce statut. Il faudra aller se battre en guerrier pour ne pas se voir distancer au classement et pourquoi ne pas réduire l’écart qui les sépare au classement. L’hégémonie de l’INTER MILANO a trop duré pour le MILAN et il faudra mettre un terme à cette disette. S’il est vrai que les dernières sorties de l’AC MILAN ne sont pas satisfaisantes mais ,il est loisible de reconnaitre que dans ce genre de cas il est difficile de déterminer le vainqueur car la bataille sera toute autre sur l’aire de jeu avec un élément bien important le public qui a l’habitude de jouer un rôle important voir même fondamental.

La victoire de l’un ou l’autre vous assure le bonheur, à chacun de trouver la bonne voie !

