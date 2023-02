Ce que l’assassinat de Martinez Zogo m’a appris sur les Camerounais… :: CAMEROON

Huit jours après la découverte de son cadavre, Martinez Zogo occupe toujours le centre des attentions sur le plan médiatique. Et son assassinat m’a révélé beaucoup-beaucoup de choses sur la situation du peuple camerounais…

Les journalistes ont peur !

Depuis la découverte de son cadavre, les confrères de Martinez Zogo vivent désormais dans la terreur ! Les journalistes camerounais sont devenus de plus en plus circonspects, et certains étudiants de journalisme ont abandonné le chemin qui les menait tout droit vers les enquêtes et les investigations…

Plus que ce meurtre, c’est surtout l’abomination de cet assassinat qui fait froid dans le dos ! La manière avec laquelle l’animateur de « Embouteillage » a été torturé, puis tué, est tout simplement inacceptable. Et l’exposition de sa dépouille était une volonté de ses exécuteurs de faire passer un message, et de dire aux journalistes curieux qu’ils subiront le même sort s’ils continuent à s’aventurer sur certains dossiers sensibles.

Par ailleurs, une liste d’hommes de médias a circulé via les réseaux sociaux, comme quoi ils seraient les prochains à être assassinés. Le Cameroun vient de basculer dans une époque moyenâgeuse ou hitlérienne, et cet enlèvement nous rappelle la mafia sicilienne et les cartels de drogue au Mexique ou encore au Venezuela.

La liberté de la presse vient de subir un très grand coup pour le Cameroun, mais ce qui me fait mal c’est davantage l’impunité judiciaire et la réaction nonchalante de nos autorités sécuritaires. Sans oublier l’indifférence généralisée de nos artistes, de nos sportifs, de nos humoristes, de nos soi-disant influenceurs, etc.

La guerre de succession sera terrible

L’autre message subliminal que nous renvoie cet assassinat odieux, c’est que la succession de Paul Biya sera une bataille féroce. Les gens qui ont commandité ce meurtre abject s’adressent aussi à leurs ennemis d’en face qui rêvent également de conquérir le pouvoir suprême, et les informent qu’ils sont déjà préparés à tous les sacrifices.

En assassinant Martinez Zogo, ils démontrent ainsi leur détermination et réaffirment leur démonstration de puissance. Et nul doute que si cette bataille s’embrase, les dégâts collatéraux s’élargiront sur l’ensemble de la population camerounaise, et alors là nous plongerons inévitablement dans un chaos quasi-irréversible.

C’est la conséquence des régimes qui ont été trop longtemps au pouvoir, et qui n’ont pas préparé de succession légitime. Chacun des héritiers se sent représentatif des ambitions de sa communauté et de son clan, mais je n’imaginais pas qu’ils étaient prêts à de telles cruautés tout simplement pour assouvir leurs objectifs de vengeance…

Paul Biya ne dirige plus le Cameroun

Enfin, il ne le laisse plus transparaître. Même s’il reste encore officiellement aux commandes, et même si ses ouailles font semblant d’avoir encore un peu peur de lui, nous, les pauvres petits Camerounais, avons littéralement l’impression d’être devenus des orphelins abandonnés…

Car dans un pays normal, et avec un véritable chef, les commanditaires —et les exécutants— du meurtre de Martinez Zogo seraient déjà recherchés et appréhendés, et la justice aurait immédiatement fait son travail. Un procureur assermenté se serait rapidement saisi du dossier, et il nous aurait systématiquement rendu compte minute by minute.

Paul Biya ne dirige plus le Cameroun ! Les gens pillent des milliards et ils restent toujours en poste (aux fonctions les plus décisives), les scandales financiers se succèdent à d’autres scandales moraux ou meurtriers, et le Cameroun continue de fonctionner comme si de rien n’était. Les Camerounais se sentent en insécurité dans leur chair, et nous avons la sensation palpable de résider dorénavant dans un inexpugnable enfer. Et finalement, nous souhaitons même que Paul Biya s’éternise au pouvoir malgré son âge très avancé, car ceux qui viendront après lui seront certainement plus violents, plus répressifs, plus rancuniers et plus dictateurs que l’homme du Renouveau…

Martinez Zogo est entré dans l’histoire

Mais en fait, Martinez Zogo est entré dans l’Histoire ! Certes après d’inénarrables souffrances, mais son nom continuera à résonner dans le grand almanach de l’Histoire de notre Cameroun, comme un véritable martyr de la liberté d’expression dans notre pays.

Et au milieu de ce climat de terreur, naîtront d’autres Martinez Zogo. Des journalistes courageux qui n’auront plus jamais peur d’enquêter, et qui produiront des résultats pour sortir le peuple camerounais de cette situation d’obscurantisme.

Martinez Zogo est mort, mais son héritage continuera de survivre. Sa mort a ému toute la planète entière ! De Berlin à Paris en passant par Washington et Tel-Aviv, le petit journaliste d’Amplitude FM a désormais son nom gravé dans la postérité. Il y aura certainement un Prix à son nom —en tous cas je milite pour ça—, que ce soit pour la défense des droits humains ou alors comme un symbolisme de la liberté de la presse qui ne doit absolument pas s’évanouir.

Bref, Martinez Zogo est un martyr !

Donc huit jours après la découverte de son cadavre, Martinez Zogo occupe toujours l’esprit de mon ami Pierre La Paix Ndamè. Mais son assassinat m’a révélé beaucoup-beaucoup de choses sur la situation du peuple camerounais…

Ce que l’assassinat de Martinez Zogo m’a appris ! Nous vivons dans un territoire incroyablement violent, et nous sommes gouvernés par une élite sanguinaire et impitoyablement meurtrière.

Ce que la mort de Martinez Zogo m’a montré ! Les Camerounais sont des lâches, en réalité, mais je ne leur en veux pas ; puisqu’ils ont été expressément plongés dans un environnement de paupérisation et d’abrutissement.

Ce que l’assassinat de Martinez Zogo m’a dévoilé sur les Camerounais, c’est qu’ils doivent s’apprêter à vivre des jours qui seront beaucoup plus difficiles encore…

Parce que la nuit des longs couteaux se peaufine déjà dans chacun des camps, et que le « grand soir » nous révèlera publiquement le vrai visage ces postulants. Parce que la vie est devenue extrêmement chère et insupportable, tandis qu’une poignée d’individus s’enrichissent illicitement sur le dos du minuscule petit contribuable camerounais. Et si nous devons être assassinés parce que nous avons simplement osé révéler la vérité, eh bien cela signifiera que nous ne vivons plus dans une vraie République.

Puisque chacun d’entre nous doit en réalité devenir un Martinez Zogo !