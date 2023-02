CAMEROUN :: Huawei ICT Competition 2022-2023 : 50 candidats en lice pour la finale nationale :: CAMEROON

Ils ont été sélectionnés parmi les 486 étudiants enregistrés lors de l’examen préliminaire tenu en début du mois de décembre 2022.

La filiale camerounaise du géant chinois des télécommunications, Huawei a officiellement lancé le 31 janvier 2023 à Yaoundé et à Douala, l’examen national final de son concours, « Huawei ICT Competition» édition 2022-2023.

Cette étape qui intervient dans la foulée de l’examen préliminaire tenu en début du mois de décembre 2022, vise à mettre en compétition sur la scène nationale et internationale les connaissances théoriques et pratiques des étudiants passionnés des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC).

Les 50 étudiants en lice, issus d’une sélection rigoureuse organisée au sein des huit grandes écoles et universités partenaires de la « Huawei ICT Academy », ont ainsi affronté les dernières épreuves qui se sont déroulées simultanément à Yaoundé (Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé) et à Douala (Institut Universitaire de la Côte).

«Il y avait 90 minutes pour 90 questions dans deux spécialités. C’était abordable, je me suis battu. C’est une belle expérience. Je me sens très honoré pour avoir participé à une compétition Huawei et d’être arrivé en finale après la phase préliminaire. Le reste on met entre les mains de Dieu », a fulminé Guirole Francis Dongho, étudiant en 3e année, Génie informatique, de la Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Université de Buea.

À l’issu de cet examen final national, les 10 candidats ayant obtenu les meilleures performances seront les gagnants au niveau national, et 06 d’entre eux seront sélectionnés pour poursuivre la compétition au niveau régional et ainsi représenter le Cameroun à l’international. Ils formeront 02 équipes constituées de 03 étudiants chacune : une équipe pour la spécialité Network Track et l’autre pour la spécialité Cloud Track.

Durant cette compétition, explique Edmonde Djiokeng Teboh, Directrice des Relations Publiques pour Huawei Zone CEMAC, les candidats ont accès à la plateforme d’apprentissage en ligne de Huwei, et «se familiarisent avec les technologies innovantes du géant des télécommunications et ils ont l’occasion de mesurer leurs connaissances sur la scène internationale avec les candidats d’autres pays». Pour ceux qui n’ont pas encore terminés leurs études, précise-t-elle, «ce programme est une opportunité de toucher du doigt les dernières technologies et ainsi d’approfondir leurs compétences en TIC et même de développer des idées de projets qu’ils pourront mettre sur pieds à long terme ».

Signalons qu’à date, le partenariat entre Huawei et les universités camerounaises, via le Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP) porte de nombreux fruits, aussi bien en matière de transfert et le développement de compétences, que dans l’employabilité des jeunes camerounais.

De mémoire, Huawei est une entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Aujourd’hui, Huawei est un fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays.