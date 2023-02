CAMEROUN :: Terreur : Après Martínez Zogo, un journaliste, prêtre catholique orthodoxe assassiné à Yaoundé :: CAMEROON

Le Rev. Père Jean Jacques Ola Bébé de l'église catholique orthodoxe au Cameroun, n'est plus avons-nous appris avec regret. Le prélat journaliste a été assassiné dans la nuit du jeudi 02 février 2023 à Yaoundé. Son corps a été retrouvé au quartier Mimboman/Emombo, vers 22 heures, non loin de son domicile.

Plus de deux semaines après le kidnapping et l'assassinat cruel du journaliste Martinez Zogo, le microcosme médiatique camerounais vient encore d'être frappé par une disparition cruelle et violebte. Il s'agit de l'assassinat du Rev. Père Jean Jacques Ola Bébé de l'église catholique orthodoxe au Cameroun.

Les images de son corps sans vie, sont choquantes. Il a été retrouvé, comme exécuté, sur le lieu de son assassinat, dans le sang. Pas mutilé autant que son ami Martinez Zogo, le prêtre journaliste a très vite été reconnu et par sa famille, notamment son épouse, ainsi que par des confrères.

<<Son épouse Myriame que nous avons eu au téléphone confirme son décès et nous fait savoir que son mari était filé par des inconnus. Elle nous a confié que c'est tôt ce matin qu'elle a reçu un coup de fil lui annonçant son décès. "Papa je suis finie ! Je suis Finie, Paul. Jacques Jacques est parti. Je vais vivre comment ? Les enfants demandent leur père et je suis incapable de répondre. Hier soir aux environs de 17h il est arrivé à la maison et m'a dit qu'il a remarqué qu'il est suivi par les gens et qu'il devait partir de la maison pour un moment. Très tôt le matin je reçois un coup de fil qui m'informe que mon mari est décédé. Quand j'ai vu son cadavre, la mousse sortait de sa bouche.">> , fait savoir notre confrère Paul Chouta. Selon nos informations, la dépouille mortelle du prêtre journaliste a été gardée au funérarium de l'hôpital central de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun.

Réputé pour ses dénonciations au vitriol contre les detourneurs des fonds publics dans les medias traditionnels ainsi que sur les réseaux sociaux, le Rev. Père Jean Jacques Ola Bébé menait une croisade sans concession contre les injustices sociales ainsi que le pillage des ressources financières de l'État. Ces derniers temps, il a eu la dent particulièrement dure contre les profiteurs des fameuses lignes budgétaires 94, 65 et 57. Contre l'assassinat ignoble de Martinez Zogo dont il était issu du même département ( Lékié, région du Centre ), il a été toute sa vive indignation. Les deux journalistes collaboraient d'une certaine manière.

"Cette seconde mort est -elle liée à celle de Martinez Zogo ? Rien n'est sûr. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelques jours, le prêtre catholique de l'Eglise Orthodoxe avait affirmé mordicus que Jean Pierre Amougou Belinga, sur qui il avait quelques jours avant tiré à boulet rouge , n'était pas mêlé dans l'assassinat de Martinez Zogo. Il indiquait d'ailleurs qu'il ne pouvait pas en dire plus parce qu'il avait peur pour sa vie.

Investigateur de circonstance, le père Jean Jacques Ola Bébé, digne fils de la Lékié était connu pour sa pugnacité et son audace dans la recherche de la vérité. On se souvient du combat qu'il a mené l'année dernière contre Jean Mbarga l'archevêque de Yaoundé, au sujet d'une paroisse litigieuse au quartier Nkoabang à Yaoundé.

Il a marqué son passage dans plusieurs médias à Yaoundé notamment à Sky One radio où j'ai partagé des plateaux avec lui, récemment avant sa mort à Galaxy Fm dans l'émission "Au coeur de la république" qui passe entre entre 10h et 12. Tous les vendredis à Dunamis Fm au Grand Forum de Cyrille Châtelain Ewolo, où encore à la récente émission "Boîte Noire" de Paul Daizy Biya sur Mo Radio", s'interroge le journaliste et lanceur d'alerte Paul Chouta, lui-même, menacé d'assassinat par un clan de tueurs et mafieux non encore identifié. Paul Chouta fait partie d'une des listes en circulation sur les réseaux sociaux, et le donnant comme devant être assassiné.