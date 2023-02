CAMEROUN :: Terminal mixte fruitier du port de Douala : l'Union Européenne confirme l'embellie :: CAMEROON

Myriam Ferran , la directrice générale adjointe de la direction générale des partenariats internationaux de la commission européenne était en visite sur ce site le mercredi 1er février

Toucher du doigt les progrès réalisés au niveau du terminal mixte fruitier du port de Douala bonaberi et présenter la stratégie" global Gateway" et son instrument financier étaient les objectifs prioritaires de la visite d'un contingent de l'Union européenne à Douala.

Neuf mois après son dernier passage, la délégation conduite par Myriam Ferran a revisité les installations modernisées de ce projet dont le coût des rénovations est estimé à 4,7 milliards FCFA avec l'appui de l'Union Européenne.Grâce à cette infrastructure dédiée aux importations et aux exportations de fruits et agrumes, le coût de revient de la manutention d’une palette de banane (qui représente selon les chiffres officiels 6% du produit intérieur brut du Cameroun), est réduit de plus de 20%. Tandis que la durée de chargement a diminué de 2/3.

Cette visite des émissaires de l'Union Européenne était aussi l'occasion de présenter la stratégie"Global Gateway". Cette nouvelle stratégie adoptée en 2021et qui s'étale sur six ans ambitionne de promouvoir des projets d'investissement dans des pays en voie de développement. Face aux hommes et femmes de médias, Myriam Ferran expliquera que "La particularité de cette stratégie est qu’elle concerne les domaines clés dans le guide de développement nécessaire dans le monde géopolitique actuel. En particulier les transports, l’énergie et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la transition digitale, accompagnée bien évidemment par un soutien nécessaire au capital humain. En particulier, au domaine de l’éducation et la santé"

C'est accompagnée d'un nouvel instrument financier du nom de"Global Europe" que Global Gateway va remplacer de fond européen de développement (Fed). Ce qui selon Myriam Ferran va modifier la façon dont l'Union Européenne souhaite désormais organiser sa coopération avec le monde d'où son satisfecit.