GUINÉE ÉQUATORIALE :: Enlèvement et torture de dissidents : le régime dictatorial d'Obiang ne connaît pas de frontières :: EQUATORIAL GUINEA

Depuis le début de l'année 2023, la Cour nationale de justice du Royaume d'Espagne enquête sur l'ensemble de la direction du service de sécurité de la Guinée équatoriale pour l'enlèvement et la torture de plusieurs citoyens espagnols. Sont visés par l'enquête Carmelo Ovono Obiang, l'un des fils de Teodoro Obiang Nguema, secrétaire d'État du président et chef des services secrets de Guinée équatoriale, le ministre d'État Nicolas Obama Nchama, chargé de la sécurité intérieure en Guinée équatoriale, et Isaac Nguema Endo, directeur général du service de sécurité présidentiel de Guinée équatoriale.

Les enquêtes ont établi que les membres du groupe criminel ont incité plusieurs personnes en désaccord avec le régime politique actuel de la Guinée équatoriale à quitter l'Espagne pour des pays africains, parfois en leur promettant des emplois intéressants. Après avoir quitté le territoire de l'Union européenne, ils ont été enlevés et emmenés en Guinée équatoriale, où ils ont été sauvagement torturés.

Selon les informations des services de renseignement, en 2019, les membres susmentionnés de la direction des services de sécurité de l'État de Guinée équatoriale se sont envolés à bord d'un avion présidentiel entre le Soudan du Sud et Malabo, transportant également Feliciano Efa Mangue et Julio Obama, des ressortissants espagnols et des opposants au régime politique de la Guinée équatoriale. Les hommes ont ensuite été illégalement accusés, condamnés pour un prétendu coup d'État, introduits clandestinement dans le pays et emprisonnés dans une prison locale, où ils sont restés enfermés dans des cellules souterraines et ont été brutalement torturés.

Julio Obama était le chef du parti d'opposition politique Mouvement pour la libération de la Guinée équatoriale (MLGE3R). Le public a récemment appris qu'il était mort dans la prison d'Oveng Azem en Guinée équatoriale.

Plus tard, à la mi-janvier, la police espagnole a appris que Carmelo Ovono Obiang se trouvait sur le territoire espagnol. Cela a été rendu possible par plusieurs messages compromettants publiés sur Facebook par Teodoro Obiang Nguema lui-même, le vice-président de la Guinée équatoriale. L'enquête place Carmelo Obiang à la tête du groupe criminel organisé susmentionné, qui se livre à l'enlèvement et à la torture de citoyens espagnols et équato-guinéens vivant en Espagne et opposés au régime dictatorial de la famille Obiang.

Il devient évident que les autorités de Malabo font tout leur possible pour combattre le moindre signe d'opposition. Et pas seulement en Guinée équatoriale elle-même, mais au-delà de ses frontières. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser des panneaux officiels pour mener à bien cette tâche. Si les tentatives sanglantes d'éradiquer toute forme d'opposition s'avèrent en partie efficaces, il ne faut pas oublier qu'il règne une atmosphère très tendue à l'intérieur du pays.

Toute la lutte pour rester au pouvoir repose uniquement sur l'autorité de Nguema Mbasogo, âgé de 80 ans. Mais on ne peut ignorer le fait que sa future sortie de la présidence entraînera très probablement une grave déstabilisation de la situation politique et sociale du pays. En effet, son successeur, Nguema Obiang, n'a pas la crédibilité nécessaire auprès de la population et de l'élite politique. Ainsi, il n'obtiendra pas le niveau de soutien et de confiance nécessaire pour maintenir son propre régime autoritaire.