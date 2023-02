CAMEROUN :: Nouveau Dg aux impôts : Bataille fratricide entre Motaze et Mvondo Ayolo :: CAMEROON

Une fois de plus, le Directeur du Cabinet civil de la présidence de la République se met sur le chemin du MINFI dont il tente de torpiller les propositions de nomination d'un directeur général des impôts, à l'avantage de son protégé qu'il veut injecter dans l'arène.

Entre le ministre des Finances Louis Paul Motaze qui logiquement doit faire des propositions de nomination d'un directeur général des impôts et Samuel Mvondo Ayolo, certes le plus proche collaborateur du chef d'État, on s'en mord la queue. Des sources internes à la présidence de la République spéculent l'éventualité d'une bataille entre des frères du Dja et Lobo pour le contrôle de la direction générale des Impôts. Louis-Paul Motazé face à Samuel Mvondo Ayolo. Un face à face qui se joue dans les parapheurs du président Paul Biya. On n'est plus dans le champ politique ; comme il y a quelques années à la faveur des élections à la mairie de Sangmélima; ni même comme l'on s'en souvient, lors des opérations de renouvellement des organes de base du Rdpc dans la section du Dja et Lobo 1, Sangmelima.

Samuel Mvondo Ayolo avait mordu de la poussière en voulant imposer André Noël Essian à la tête de la section au désavantage de Sylvain Mvondo. Cette fois ci, l’âpreté de la bataille qui se déroule en ce moment entre les frères du Dja et Lobo concerne la Direction générale des Impôts. Le directeur général des impôts démissionnaire a à peine fait ses valises, à peine fini de faire ses adieux que sa succession attire les regards des « faiseurs de roi ». Après Mopa Modeste Fatoing, il faut bien un chef pour mener à bon terme la fiscalité. D'où les allures d'une bataille épique qui s'est transportée dans les couloirs du Palais de l’Unité. Entre Louis Paul Motaze, ministre des Finances, et Samuel Mvondo Ayolo, Directeur du Cabinet civil à la présidence de la République, ce sont deux styles différents. Deux profils de contre nature en matière de la maîtrise des dossiers de la finance et la fiscalité.

Gestion alternativement des intérimaires

Futé comme il sait l'être, en fin stratège et éclectique connaisseur du président de la République Paul Biya dont il en est le vrai disciple, pour ne pas laisser vacant pendant longtemps le poste de Mopa Modeste Fatoing démissionnaire à la fonction de directeur général des impôts, Louis Paul Motaze a signé une note le 30 janvier 2023, désignant formellement et alternativement Kassimou Aba Mariamou, directeur du recouvrement des valeurs fiscales et de la curatelle, Meyong Abath Roger, chef de l’inspection des Services des impôts, comme des intérimaires devant pendant une vingtaine de jours couvrir la période allant du 1er au 10 février 2023. La proposition à titre expérimentale du MINFI semble irrecevable en haut lieu de la présidence de la République. Il est donc possible que cette proposition n'aille pas jusqu’à son terme.

Alors que, à peine sortie du berceau la proposition du MINFI a fait long feu, on a assisté contre toute attente, à la surveillance pour la haute diligence du président de la République, deux autres propositions juxtaposées instruites en urgence par le sommet de l’Etat. Elles ont été rapidement acheminées à la Présidence de la république hier jeudi 02 février 2023 en vue de la désignation définitive du futur nouveau Directeur Général des impôts du Cameroun. Selon certaines sources internes à la présidence, des instructions sont données d’abréger l’intérim alternatif en cours à la tête d’une des directions de souveraineté parmi les plus convoitées du pays. À en croire certaines sources l'intérim alternatif risque créer d’énormes difficultés au regard des intérêts charriés restés latents.