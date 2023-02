CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : le communique du SGPR qui rassure :: CAMEROON

C’est un fait inédit au Cameroun, la présidence de la république communique au fur et à mesure de l’évolution d’une enquête sur le meurtre d’un journaliste .Pour certains analystes, cela témoigne du niveau de pression exercé sur le chef de l’État et son entourage tant par les organisations corporatistes, la société civile, diplomates, intellectuels et organismes internationaux.

Ce Mercredi 02 Février, les informations circulaient sur l’identité des assassins. Ce qui n’était qu’une rumeur a été confirmé en fin de journée par le magazine Jeune Afrique qui dans sa publication, a cité le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure Maxime Eko Eko. Il aurait été remplacé par son Directeur Adjoint, le commissaire divisionnaire Monkouop Mominou.

Le communique du SGPR vient donc rassurer les camerounais sur la détermination du palais d’Etoudi à faire la lumière sur ce crime odieux qui a secoué le monde entier.