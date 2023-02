CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo: La présidence de la République annonce la mise aux arrêts des suspects :: CAMEROON

C'est la substance d'un communiqué parvenu à notre rédaction ce jeudi, 02 février 2023. Dans son contenu, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ( Minetat/SG/ PR), " en exécution des " très hautes instructions" du président de la République, annonce l'arrestation des premiers suspects dans l'assassinat du journaliste d'Amplitude FM. Ferdinand Ngoh Ngoh transmet les condoléances de Paul Biya à la famille de l'illustre journaliste, et rassure la corporation des journalistes de son soutien, non sans mettre l'emphase sur le caractère irréversible de l'enquête en cours, pour déterminer commanditaires et assassins.

Lisez plutôt l'intégralité du communiqué du Minetat/SG/PR, et dont nous avons eu copie.