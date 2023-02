CAMEROUN :: LES VRAIES CAUSES DE L’AUGMENTATION DU PRIX DU CARBURANT :: CAMEROON

Au début des années 90, le Cameroun est rentré dans un programme d’ajustement structurel impose par le FMI. Un programme qui aura fait de morts au Cameroun plus que les guerres de Boko Haram et le sécessionnisme anglophone. Le FMI a exigé de couper le salaire des fonctionnaires par trois, de suspendre la bourse universitaire, de retirer les subventions sur l’eau et l’électricité, d’imposer la pension universitaire etc…Des mécanismes ayant plongé le pays dans une paupérisation indescriptible.

Le 1er mai 2006, le Cameroun est devenu le 15e pays membre régional à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le pays était désormais libre de ses choix économiques. Alors que de multiples projets de grandes ambitions étaient sur la table du président, un homme promu au rang de ministre avec en charge le MINEPAT nouvellement créé a pris sur lui de rédiger le DSCE et de l’imposer comme boussole pour l’émergence.

C’est lui qui va financer l’usine de poulet de Bafang, c’est lui qui initie l’usine de manioc de Sangmélima, c’est lui qui initie l’usine des tracteurs d’Ebolowa, c’est lui le président du comité de pilotage d’hydromekin, c’est lui le président du comité de pilotage du complexe industrialo portuaire de Kribi, c’est lui le président du comité de pilotage du fer de Mbalam, président du CAM-DTV pour la TNT , c’est lui le père des agropoles, des éléphants blancs, projets non matures , il contrôlait tout, jusqu’aux projets de la Can , puisqu’il est le signataire de tous les contrats avec Piccinni, Yanigun, Beijing Urban Construction Group, etc…

C’est lui qui a piloté le projet du barrage Memve Ele qui aujourd’hui s’avère immature, c’est lui qui a piloté le projet de Mekin dont le coût est passé de 25 à plus de 100 milliards de FCFA et n’est pas encore prêt. C’est lui qui a piloté le projet de Lom Pangar , plus de 1000 milliards de dépenses pour qu’en 2023 l’on retourne dans le délestage chronique.

Il a fait passer la dette du Cameroun de 900 milliards à 12000 milliards, sans impact véritable sur la qualité de vie des camerounais, une dette improductive. Incapable de remboursement, le pays est retourne au FMI à l’ origine de l’augmentation du prix du carburant.