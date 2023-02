CAMEROUN :: Et les gens cherchent comment blanchir leur argent ? :: CAMEROON

En 2021, l’importation du blé s’évalue à 182,7 milliards de FCFA, Poissons et crustacés 135 milliards 168 millions de FCFA, Lait et dérivés; œufs; miel 38 milliards 678 millions de FCFA, Fruits comestibles 4 milliards 307 FCFA, Café, thé et épices 937 millions, Maïs 6 milliards 482 de FCFA, Riz 207 milliards 974 Millions de FCFA.

« Le Cameroun compte 7,2 millions d’hectares de terres arables (moins de 2 millions effectivement cultivés à fin 2012, NDLR), 400 km de façade maritime, 2 millions d’hectares de pâturage, un climat diversifié avec sept zones agro écologiques (…) Notre richesse c’est l’agriculture. Mais, cette dernière peine à atteindre ses objectifs parce qu’aujourd’hui, nous importons pour environ 900 milliards de FCFA de produits agricoles par an, dont 400 milliards de FCFA de céréales… » Ministre de l’Agriculture, Gabriel Mbairobé.

Plusieurs structures d’accompagnement des potentiels investisseurs existent pourtant.