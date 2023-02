L’ALGERIE VA CONSTRUIRE UN PORT SEC AU CAMEROUN, DIRECTEMENT RELIE A LA TRANSSAHARIENNE ALGER -LAG :: CAMEROON

Le 31 Décembre 2022 le président Paul Biya a mentionné l’engagement du Cameroun à faire de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) un des leviers essentiels pour l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de développement 2030.



L’offensive entre l’Algérie et le Cameroun relève d’une vision stratégique de coopération pour les deux états. Après la visite des parlementaires camerounais en Algérie, et la création à Alger d’un poste d’attaché militaire, l’on assiste à une déferlante d’opérateurs économiques algériens.

Saida Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes(Cgea) a annoncé hier la construction d’un port sec qui va coûter 500 millions d’euros soit 327,9 milliards de FCFA.



Cette annonce a été faite après une série de consultation entre le Cameroun et la délégation de près de 40 chefs d’entreprises algériens arrivée le 22 janvier 2023.Saida Neghza a précisé que dans les prochains, jours, une mission économique d’environ 250 hommes d’affaires quittera Alger pour Yaoundé dans l’optique d’explorer les domaines d’activités comme le maïs qui est une des céréales les plus consommée d’Algérie, le café, le bois, le coton et la transformation agroalimentaire.



L’offensive de l’Algérie n’est pas un fait du hasard, le pays d’Ali Boumendjel est conscient du potentiel agricole, agroindustriel du Cameroun, surtout de la dépendance du Cameroun à l’importation. Pour la seule année 2021 selon l’INS, les dépenses d’importations, se chiffrent à 3 871,4 milliards de FCFA.

Si aucun détail précis n’a été donné sur la localisation du futur port sec, l’on sait au moins que les travaux de la transsaharienne Alger – Lagos de 4 000 km sont presque achevés. L’Algérie espère s’appuyer sur cet axe pour promouvoir les échanges interafricains et l'Europe, en se positionnant comme un pont entre les deux continents.