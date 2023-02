CAMEROUN :: MOUNOUNA FOUTSOU A NJIMUM:LE SOUS PREFET ACCUSE LE MAIRE D’AVOIR ENVOYE SA VOITURE DANS LE RAVIN. :: CAMEROON

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education, Mounouna Foutsou est dans la région de l'Ouest. Accueilli hier lundi 30 janvier 2023 par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, il a entamé sa tournée par la visite ce mardi du chantier de construction du CMPJ (centre multifonctionnel de promotion des jeunes) de Njimom dans le département du Noun.

Le ministre arrive à Njimum dans un climat tendu entre le sous-préfet et le maire. Un climat pourri depuis la prise de fonction du dit sous-préfet, les deux personnalités clés de la ville ne se sont pas encore réconciliées.

La semaine dernière, alors que le préfet du Noun Oum Donacien accompagné du sous-préfet était dans l’arrondissement pour une dernière visite du site avant l’arrivée du ministre, un accident grave s’est produit. M Roger Tanefo, sous-préfet de cette unité administrative a été victime d’un grave accident de circulation, ce dernier selon le journal Le Jour accuse le Maire de la ville.

« De Njimom dans le cadre d’une visite sur le site du chantier du Cmpj qui devrait être inauguré le 31 janvier par le Minjec. Le maire qui a délibérément refusé de nous accompagner viendra nous retrouver à l’escale des obsèques de l’Iman central. Après avoir salué la famille, je devais aller raccompagner le préfet à la sortie. La maire est entrée dans le cortège et a engagé un dépassement au niveau d’un ravin d’environ 75 mètres de profondeur. Dieu aidant, nous avions pu rabattre du côté opposé. Ce dernier n’est pas venu à notre secours. Il est allé directement regrouper les motos à Njimom pour leur faire savoir qu’il venait de nous tuer (le stagiaire et moi). Une fois à l’hôpital (de district de Foumban), il viendra à l’entrée de notre salle d’hospitalisation crier victoire, et dire à tout le monde que je n’ai encore rien vu ». Explique le Maire au journal Le Jour.

Des propos que nient en bloc le maire de Njimum « « il était question de le raccompagner. J’étais derrière le sous-préfet de Foumban. Et le sous-préfet de Njimom était devant nous. Subitement, il a mal négocié un virage et s’est retrouvé dans le ravin. Derrière lui, c’était le sous-préfet de Foumban. Moi, j’étais plutôt derrière le sous-préfet de Foumban. Le commissaire et autres étaient derrière moi. Je ne sais pas pourquoi je peux sortir du lot pour aller bousculer le sous-préfet. Il était lui-même au volant de son véhicule. Il faut qu’on se dise les vérités. Je crois qu’on a d’ailleurs fait le constat. Une enquête est en cours. Je n’étais pas près du sous-préfet de Njimom. D’ailleurs, le témoin oculaire de cet accident est le sous-préfet de Foumban. La victime de cet accident de la circulation a juste mal négocié le virage étant donné qu’il était en excès de vitesse. Nous ne savons où il allait puis que le préfet était à la tête du cortège avec le commandant de compagnie ».

Njimum abrite cette année la Onzaine de la jeunesse, la semaine consacrée à la célébration de la fête nationale de la jeunesse