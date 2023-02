CAMEROUN :: AFFAIRE MARTINEZ ZOGO: COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2 FEVRIER 2023. :: CAMEROON

Me Félicité Esther Zeifman, Me Calvin Job (Avocats aux Barreaux de Paris et du Cameroun) Me Abdoulbastoi Moudjahidi (Avocat au Barreau de Moroni aux Comores), Avocats des ayants droit de Monsieur Arsène Salomon MBANI ZOGO, communément appelé Martinez ZOGO, tiennent à informer l’opinion nationale et internationale de leur demande adressée aux autorités camerounaises.



En effet, par correspondance du 30 janvier notifiée par voie d’huissier les premier et deux février 2023, il a été demandé la mise sous scellés de la dépouille de Monsieur Martinez ZOGO, ceci jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire.



Cette demande effectuée pour le compte des ayants droit de Monsieur Martinez ZOGO a pour objectif de permettre à l’enquête d’être la plus exhaustive possible, les assassins en laissant la dépouille se dégrader voulaient empêcher toute exploitation de celle-ci pouvant conduire à les confondre. De même, au regard de l’actualité et des réactions des populations de la Lékié, le but est d’éviter tout trouble à l’ordre public.



Cette demande a été adressée, à Monsieur le Ministre d’État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec ampliations à Son Excellence Monsieur Paul BIYA. Chef de l’État, Président de la République du Cameroun ; Monsieur le Premier Ministre DION NGUTE. Chef du Gouvernement ; Monsieur Jean MBARGA. Archevêque Métropolitaine de Yaoundé.



Une copie a été adressée à Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel du CENTRE-Yaoundé ; Monsieur le Secrétaire d’État à la Défense (SED) ; Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale (DGSN) ; Monsieur le Directeur de l’Hôpital Central de Yaoundé.

Nous n’avons pas de doutes sur la compréhension et l’adhésion de ces autorités relativement à cette demande.