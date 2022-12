QATAR :: Gianni Infantino salue "la plus belle phase de groupes"

Gianni Infantino a qualifié le début de Qatar 2022 de "plus belle phase de groupes de toutes les Coupes du Monde", au vu des matches palpitants disputés dans les huit poules, des records d'affluence et d'audience télévisuelle à travers la planète, et de l'immense succès rencontré par le FIFA Fan Festival™ auprès des supporters de toutes nationalités.

S'exprimant à la veille des quarts de finale, le Président de la FIFA a fait l'éloge de la qualité de jeu des 32 équipes qui se sont affrontées au premier tour et a insisté sur la