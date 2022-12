CAMEROUN :: LE MANIFESTE DU MEDIATEUR UNIVERSEL: L’urgence de l’apaisement :: CAMEROON

Aucune plante cultivée dans le désordre et l’adversité des intempéries ne peut connaître une croissance normale et ne saurait produire de bons fruits. Aucun enfant élevé dans un milieu à prédominance conflictuelle, brutale et chroniquement dépravée ne peut être bien préparé à une citoyenneté exemplaire. Aucune institution soumise à des vents contradictoires, destructrices et complotistes ne peut contribuer sereinement à l’épanouissement et au développement. Aucune âme habitée par le diable et prêchant le sang et la mort ne vivra en paix. Que voulons-nous pour notre pays le Cameroun ?

Le MPDR, mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation est né dans la peur, dans la conscience profonde que notre pays était dans une voie effrayante de multiples cassures et de fractures dangereuses. En effet lorsque nous avions pris la décision de créer ce mouvement, nous étions comme secoués et tétanisés par le tournant que prenait le débat politique au Cameroun : les titres de la presse ; les vomissures sur les plateaux de télévision ; la prolifération des dénonciations calomnieuses et des diffamations ; les appels au meurtre et à la lapidation ; les célébrations ostentatoires des uns sur les malheurs des autres. Objectivement, il fallait faire quelque chose, il fallait que quelqu’un se lève, que des citoyens se mettent debout pour l’arbitrage, pour la médiation, pour ouvrir des chemins de l’apaisement, pour des fraternités nouvelles, pour des citoyennetés différentes et positives. Nous y sommes, et nous y sommes enfoncés de façon irrémédiable.

Aujourd’hui, quatre années après, nous n’en sommes que plus déterminés, en faisant le constat de la nécessité d’un travail et d’un engagement autrement plus lourd, plus dense, plus solidaire et mieux coordonné.

Le MPDR lance un appel pressant pour l’apaisement dans notre pays, pour la tolérance et le pardon partout, sur tout et dans tout. IL FAUT APAISER LES CŒURS ET LES ESPRITS. Nous ne pouvons pas, nous ne saurions continuer ainsi, c’est-à-dire dans un jeu où l’on voit des adultes, pères de famille, hauts responsables et leaders d’opinion, qui au lieu de montrer l’exemple, prêchent la haine, la vengeance et la division au quotidien.

Le MPDR déclare, qu’aucune ambition politique ni attente matérielle et encore moins des exigences compréhensibles de solutions à des problèmes individuelles ou collectives plus ou moins graves, plus ou moins pressants, ne saurait justifier, soutenir ou appuyer une dérive si effrayante. TOUS DEBOUT POUR L’APAISEMENT. Il n’y a, il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais des compatriotes trop sales et des compatriotes très propres. C’est le genre humain qui est problématique et coupable. C’est la société que nous avons tous érigée, contribué activement ou passivement à construire qui nous renvoi nos fautes communes dans un miroir. Quand vous ne vivez que de rancœurs, de menaces et de doigt pointé sur autrui quel que soit son tort, vous n’avancez pas. Le Cameroun doit avancer./.