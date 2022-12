La lutte contre le Sida continue chez Bolloré Transport & Logistics au Cameroun :: CAMEROON

Et la lutte continue. Les filiales du groupe Bolloré Cameroun se sont mobilisées cette année encore dans la lutte contre la pandémie du VIH SIDA. Le 1er ecembre journée consacrée à la lutte était l’occasion de la mobilisation.

Le constat est alarmant «encore 1.5 million de personnes infectées en 2021 » et reste une préoccupation de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun et toutes ses filiales qui sont Camrail, la Société d’exploitation des parcs à bois du Cameroun (SEPBC) et Kribi Conteneurs Terminal (KCT). Elles ont témoigné leur engagement face à l’épidémie qui continue de sévir. Par une mobilisation à travers des actions de prévention et de dépistage pour limiter les risques de contamination. Il y avait au menu des réunions d’échanges à visée éducative avec le médecin du travail, des séances de dépistage volontaire du VIH/SIDA. Des milliers kits de dépistage ont également été mis à disposition du personnel ainsi que divers moyens de prévention.

Dans la foulée de cette lutte contre le VIH, Le centre médico-social de Douala a été certifié par le ministère de la Santé publique camerounais comme unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida. Il est aussi un centre agréé de vaccination lors des campagnes organisées pour les populations. Plus de 30 000 consultations y sont ainsi enregistrées chaque année.

Pour Serge Agnero, Directeur régional Bolloré Transport & Logistics Golfe de Guinée. « Les filiales de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun se mobilisent chaque année pour lutter contre le VIH. La santé de nos collaborateurs est notre priorité et nous veillons à jouer notre rôle en instaurant un suivi régulier avec la médecine du travail. Notre engagement va même plus loin puisque nous ouvrons aussi les portes de notre centre médico-social de Douala aux populations externes. »

Bolloré Transport & Logistics est le leader de la logistique intégrée en Afrique. Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail) et la manutention portuaire (Kribi Conteneur Terminal et la Société d’exploitation du parc à bois du Cameroun), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs camerounais et se hisse comme l’un des premiers employeurs

privés. L’entreprise développe une politique de développement durable ambitieuse, participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations locales en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.