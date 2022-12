Globeleq investit près de 250.000. 000 FCFA pour ses œuvres sociales au Cameroun :: CAMEROON

La Dibamba Power DevelopmentCompany (DPDC) et la Kribi Power DevelopmentCompany(KPDC), filiales du groupe GLOBELEQ et premiers producteurs indépendants d’électricité au Cameroun, se sont engagéesdepuis 4 ansà accompagner les communautés riveraines de Yassa à Douala 3ème et celles des quartiers de Kribi 2èmedans les domaines de l’éducation, de l’eau, de la santé, du développement économique et du développement professionnel de l’électricité.

Les comités mixtes de gestion sociale de DPDC et KPDCont élaboré, une approche de partenariat matérialisant la signature de convention de collaboration entre chaque entité et ses parties prenantes afin d’identifier les besoins et y apporter des solutions viables.

Dans le volet de la santé et de l’eau, DPDC a réhabilité le forage d’eau existant en forage d’eau à alimentation solaire au Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de Yassa et construit un forage d’eau à alimentation solaire à l’école publique de Yatchika. DPDC a également construit un forage d’eau à alimentation solaire dans la communauté villageoise de Yassa afin d’améliorer la qualité de vie des populations riveraines à la Centrale Thermique.

En même temps, à Kribi, le projet SED entamé en 2018 a permis à fin Septembre 2022 de réaliser un ensemble d’œuvres sociales dans le domaine de la santé et de l’eau. Construction d’un forage à motricité humaine au CES de Mpalla, construction d’une adduction d’eau avec bonne fontaine au Lycée technique de Kribi et construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine (PMH) au Collège d'Enseignement Technique et Industriel (CETIC) de LONDJI entre autres.

Dans le domaine de l’éducation, plusieurs salles de classe et bâtiments administratifsont été construits et équipés; des cours d’école aménagées àYatchikaet à Kribi 2èmeafin d’améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les enfants âgés de 3 à 18 ans autour des différentes centrales. Les deux entreprises de l’entité de Globeleq ont opté pour la promotion de l’excellence académique, des descentes dans les écoles et établissements secondaires, avec le soutien des communautéslocales.

Dans le domaine du développement économique, DPDC a construit une ferme pédagogique ouverte au public dans l’optique de création directe de l’emploi et surtout donner aux participants l’opportunité de génération de revenus. En plus, pour le développement socio‐professionnel, DPDC a signé avec la communauté Yassa‐Bakokoà Douala une convention de bourses et stages académiques dans le but de créer les opportunités postscolaires et professionnelles des jeunes de cette communauté locale.

Pour l’électrification, les deux entités se sont focalisées sur l’extension des lignes électriques afin d’améliorer l’accès à l’énergie électrique, réduire l’insécurité et favoriser la création des petits pôles de commerce.

Dans l’axe des opportunités de développement professionnel et postscolaires, DPDC et KPDC, en l’absence de jeunes ayant des profils aux métiers de la production de l’électricité, se sont mis à l’écoute de la communauté, par la signature d’une convention des bourses scolaires et stages professionnels au profit de ses jeunes afin de les préparer aux éventuelles embauches à la Centrale Thermique de Yassa ou à celle de Kribi, voire même dans d’autres entreprises.