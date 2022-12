CAMEROUN :: Les Lions indomptables ont sauvé Rigobert Song de la déchéance. :: CAMEROON

La victoire-élimination des lions indomptables du Cameroun au mondial Qatar 2022 n’a pas encore donné sa note. Elle fait de la résistance dans l’actualité. La presse y est revenue avec des croustillantes.

Elle s’intéresse notamment à Rigogert Song Bahanag, l’entraineur sélectionneur des Lions indomptables. Fortement critiqué pour ses sélections du onze contre la Suisse et la Serbie, éclaboussé par les scandales dans la tanière, la cote-crédibilité du « capitaine courage » s’était alors effondrée. Une défaite contre la Suisse et un match nul contre la Serbie « à cause des mauvais choix du coach » Le temps de 2 rencontres et les supporters ont boudé « Song n’a pas le niveau »

Le coach était alors sur un mince fil jusqu’à la victoire historique de ses poulains contre le Brésil qui a fait baisser la tension. Le journal Terre promise démontre d’ailleurs «Comment ils ont sauvé Song ». Les Camerounais avaient certainement à cœur de faire bonne figure face à l’ogre brésilien, après les performances en demi-teinte de leurs deux premiers matches de poule. Avec leur victoire (1-0), ils y ont réussi. Et bien que sortis de la compétition, ils ont sauvé la

tête de leur manager-sélectionneur.

Par ailleurs, Affaire André Onana reste dans les tabloïds, avec un nouvel épisode, révélé par le quotidien Le Messager. « Faï Collins, le nouveau bouc émissaire ? ». Soupçonné d’être l’auteur de nouvelles révélations sur les raisons de la mise à l’écart d’André Onana de la sélection nationale en pleine Coupe du monde à Doha, le défenseur latéral des Lions indomptables est sorti du silence. Dans une bande sonore attribuée à Faï Collins, la voix qui s’exprime présentent le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) Samuel Eto’o et son porte-parole Ernest Obama comme les principaux responsables de la mise à l’écart du gardien numéro un des Lions.

Le journal Repères fait des éloges d’ « Une victoire de prestige du Cameroun contre le Brésil ». Un record pour les hommes de Rigobert Song. Grâce à ce succès, 1-0, en effet, les Lions indomptables deviennent la première sélection africaine à battre la Seleçao, quintuple champion du monde, dans une phase finale du Mondial.