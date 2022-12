Urgent, Tunisie 1-0 France : Réclamation des français, voici la décision de la Fifa :: TUNISIA

Le résultat du troisième match de groupes entre la France et la Tunisie mercredi dernier était anecdotique, mais la défaite des Bleus (0-1) a bel et bien été entérinée par la FIFA ce lundi. Par un communiqué, l'instance internationale a en effet rejeté le recours porté par la FFF après le but annulé à Antoine Griezmann, sans en dévoiler la raison.

Alors que le milieu offensif français pensait avoir égalisé dans les tout derniers instants de la rencontre, l'arbitre avait finalement annulé son but pour un hors-jeu, après avoir été appelé par ses assistants du VAR.

Avant de prendre cette décision, il avait [...]