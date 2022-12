Textes : Esaïe 11, 1-10 ; Romains 15, 4-9 ; Matthieu 3, 1-12

Dans les textes liturgiques de ce jour, deux figures de prophète se dégagent et avec elles deux univers différents : un univers quelque peu terrifiant et l'autre paradisiaque.

Si Esaïe nous plonge dans un monde de bonheur et de paix, un monde où le loup et l'agneau font bon ménage, (le monde) où le bébé joue sur le nid de la vipère..., (voilà un univers loin de l'amère réalité de notre monde d'aujourd'hui) ! Il pressent un autre monde, un monde nouveau, un monde à construire.

Au contraire, Jean Baptiste, dans l'évangile de ce jour, nous décrit un monde terrifiant et semble « nous inviter à fuir la colère qui vient ». Il nous ramène en plein dans la dure réalité de la vie.

Mais les deux prophètes nous invitent à nous tourner vers l'avenir d'espérance car le Seigneur vient, Il est proche ! Si le temps de l'Avent est le temps d'attente, nous devons nous interroger en vérité : « qu'attendons-nous ? »

Nous sommes portés à espérer « le prince de la paix, ce rameau de justice dont parle le prophète Esaïe, ce messie qui apportera enfin « la paix et le bonheur à tous les hommes ». « Noël est bien la fête du bonheur, ces heureux moments de retrouvailles familiales que l'on souhaite voir se propager jusqu'aux extrémités de la terre ».

Pourtant l'évangile de ce jour reste une vigoureuse interpellation, un vif plaidoyer pour la conversion ! Nous ne pouvons l'éliminer : il nous redit cette autre face du jugement qui nécessite des décisions courageuses et des choix décisifs car le Seigneur est proche. Si nous souhaitons que nos rêves d'un monde meilleur où règneraient l'harmonie, la paix et la justice, deviennent réalité aujourd'hui et maintenant dans notre société, « il faut nous convertir et produire du fruit », nous dit l'évangile. Il y a urgence, le Seigneur vient ! Il faut donc un effort permanent pour changer de cape ou le retrouver ! Quoi faire concrètement ?

« Une voix crie ! Elle nous dit la parole de Dieu ». Elle nous rappelle que Dieu s'est mis en route pour nous rendre visite car il a confiance en chacune et chacun de nous ! Pour habiter parmi nous et cheminer avec nous. Oui le Seigneur est proche : « préparez donc le chemin du Seigneur ».

« Dans nos vies, n'y a-t-il pas des chemins que nous ne distinguons plus ? »

« Le chemin de la prière qu'on a laissé s'ensabler ? »(...)

« Le chemin du renoncement dont nous avons perdu les repères ».

Le chemin de l'attention aux autres, aux plus démunis, qui souvent ne nous intéresse plus.

Le chemin de l'engagement pour la justice et la paix !

Vivre l'Avent, ce n'est pas attendre les bras croisés, que descende du ciel un monde merveilleux, un monde nouveau. C'est au contraire se souvenir que le Royaume de Dieu est déjà là et qu'il a besoin de moi pour grandir.

Chemin des solidarités diverses avec les blessées et oubliés de l'histoire... Bref le chemin de la réconciliation.

Le chantier est considérable : préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa route, mais aussi produire du fruit et du bon grain. Ce temps de l'Avent ne doit donc pas nous faire oublier l'urgence de la mission au quotidien, là où nous sommes. Car le chemin du Seigneur passe partout où vivent des enfants, des femmes, des hommes, partout où sa parole ne peut encore être suffisamment entendue, partout où persistent des comportements opposés à son amour. Jésus a besoin de trouver un chemin par lequel il puisse entrer dans nos vies.

L'Avent nous invite à déblayer les chemins que Jésus doit emprunter si nous souhaitons qu'il renaisse en nos vies. « Comment allons-nous nous y prendre ?

Dans une de ses prières, l’apôtre Paul dit : « je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous ferons discerner ce qui est plus important ».

- Discerner ce qui est plus important ! Ne serait-ce pas aplanir les routes défoncées ?

- Réfléchir pour discerner l'essentiel de l'accessoire !

- Partager, réfléchir en famille, en équipe au sens de notre vie, à nos priorités, à notre échelle de valeurs, aux choix que nous pourrons faire pour éviter de nous embourber dans des comportements mesquins et même néfastes.

- Et la prière ! Ma prière. La prière en communauté... ! Cette prière qui va m'aider à reconnaître le Seigneur à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Qui va m'éclaircir les yeux pour que je pose davantage sur les autres et sur les événements le regard de Dieu lui-même. Elle me permet de croire en l'autre, de croire au meilleur de moi-même, et surtout de me rebrancher sans cesse sur Dieu.

« Préparez le chemin au Seigneur, rendez droits ses sentiers » : Laissons-nous interpeller par Jean Baptiste comme les foules au bord du Jourdain. Sa voix entendue il y a 2000 ans par ceux et celles qui cherchaient un sens à leur vie, retentit encore aujourd'hui à nos oreilles. Laissons-nous provoquer par ses paroles ! Car c'est à partir de chacun de nous que commence le monde nouveau. Amen.