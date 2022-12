CAMEROUN :: Lutte contre le Sida: Accentuer la sensibilisation pour la prévention à l'infection :: CAMEROON

Cette vision commune du Cameroun et de l'ONU-SIDA à été exprimée le 1er Décembre 2022 en clôture de la commémoration de la 35eme journée mondiale de lutte contre le Sida.

"Nous devront œuvrer pour l'égalité" à insisté dans son propos de circonstance, le Représentant Pays de l'ONU-SIDA au Cameroun. Ceci après avoir révélé qu'en Afrique, les jeunes dames sont les plus touchées alors que les services dédiés aux VIH/Sida restent faibles, de l'ordre de 40%. De plus, seuls 1/3 de cette population à accès à la prévention. Les témoignages des personnes vivants avec le VIH et ceux des responsables des réseaux d'associations chargés de leur encadrement ont permi de se rendre à l'évidence des efforts colossaux déployés par le Gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre cette pandémie.

Pour le Dr. MANAOUDA Malachie, les ineaglites qui perpétuent la pandémie ne sont et ne doivent pas être une fatalité. C'est la raison pour laquelle le thème choisi pour la 35eme journée de commémoration de la lutte contre le Sida est : " Poussons pour l'égalité" avec pour slogan : agir ensemble pour mettre fin aux inégalités ". A l'exemple du Cercle des Amis de la Première Dame (CERAC), il a invité tous les membres de la communauté à ses mobiliser pour réaliser les défis de la généralisation de l'offre de service, la lutte contre les discrimination, l'accroissement du dépistage de prévention, entre autres afin de concourir ardemment à l'élimination du Sida en 2030.

Cette cérémonie présidée par le Dr MANAOUDA Malachie, Ministre de la Santé Publique en présence d'autres membres du Gouvernement dont le Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique, coïncidait également avec la clôture de la 7ème édition du mois camerounais de lutte contre le VIH-Sida. Pendant plus d'un mois, les différentes parties prenantes ont organisé les ateliers de sensibilisation, de formation du personnel du service VIH, des campagnes de dépistage, des marches sportives, la distribution des préservatifs masculins et féminins, des plaidoyers auprès des responsables des services centraux...

Pour rappel, la situation épidémiologique au Cameroun, selon le dernier rapport annuel du Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), fait état de 499 330 personnes vivant avec le VIH en 2021, contre 496 506 en 2020. Les chiffres révèlent qu'elles sont 332 354 femmes en 2021 contre 329 334 en 2020. Au total, 388 358 personnes ont eu accès aux antirétroviraux en 2021 contre 350 818 en 2020. 12 604 décès en 2021 ont été enregistrés contre 14 140 en 2020. Par ailleurs, 19 081 femmes enceintes séropositives en 2021 ont été reçues contre 20 852 en 2020.

La lutte contre le VIH/Sida se poursuit. Aussi, le Dr MANAOUDA Malachie indique que pour mener à bien toutes les actions de lutte contre la pandémie, il faut mobiliser beaucoup de ressources financières. Ce qui justifie la main tendue au Acteurs économiques pour la promotion de la Santé et la sécurité au travail. Il va, en guise de conclusion, réitéré l'engagement du gouvernement de la République à continuer d'investir dans le cadre de la prévention de la maladie et de renforcer ses contributions pour la subvention aux traitements.