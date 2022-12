CAMEROUN :: ÉCONOMIE : LES MINISTRES DÉFENDENT LEURS PROJETS DE BUDGET POUR LE COMPTE DE L'EXERCICE 2023. :: CAMEROON

Les membres de la commission des finances et du budget(CBF)ont reçu le Mercredi 30 Novembre 2022, 08 Ministres venus défendre les projets de budget de leurs départements respectifs, pour l'exercice de l'année 2023.

La session ordinaire a été présidée par l'honorable Cavaye YEGUIE Dibril, président de l'Assemblée Nationale, dont la présence s'est inscrit dans un contexte d'assurance au bon déroulement de la session.

Pour la première journée face à la CFB, le ministre des travaux publics, Emmanuel Nganou DJOUMESSI a défendu son projet de budget à hauteur de 491 milliards 458 millions de Fcfa. Par la suite Gaston Eloundou ESSOMBA, Ministre de l'Eau et de l'Énergie a estimé son budget de l'ordre de 284 milliards 814 millions' de Fcfa.

En outre Minette Libom Li LIKENG, Ministre des postes et télécommunications a emboîté le pas en évaluant le coût des réalisations de son département à hauteur de 14 milliards 748 millions de Fcfa. Dans la même veine le Professeur Nalova LYONGA, Ministre des enseignements Secondaires a dévoilé la somme de 461 milliards 208 millions de Fcfa, représentant le budget 2023 de son Ministère.

Plus encore, le Ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières Henry Eyebe AYISSI a défendu son budget à 18 milliards 768 millions de Fcfa. Par ailleurs, la somme de 92 milliards 127 millions de Fcfa représente le budget exposé par le Ministre des transports. Par la suite Mounouna FOUTSOU, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique a budgétisé les dépenses de son Ministère pour l'exercice 2023 à 26 milliards 10 millions de Fcfa. Au demeurant le Ministre de la santé Publique Docteur MANAOUDA Malachie a clôturé cette première journée des travaux en présentant son budget évalué à 228 milliards 168 millions de Fcfa.

Il est important de souligner que d'autres membres du gouvernement exposent en ce moment, les projets de budget de leurs départements Ministériels face à l'honorable MOUTYMBO rosette Epse AYAYI, présidente de la commission finance et budget.