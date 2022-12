CAMEROUN :: Lions indomptables Seleçao : Le match de toutes les spéculations. :: CAMEROON

Le dernier match de poule entre les Lions indomptables du Cameroun et la Seleçao du Brésil a lieu ce soir au Qatar. Pour le Cameroun, ca passe ou ca casse. La presse a pris possession du sujet.

Même si les statistiques indiquent une victoire des lions indomptables sur le Bresil en coupe des confédérations en 2003, une des rares victoires d’un pays Africain contre la Seleçao, la rue aussi bien que la presse restent sceptiques.

De fait, « Brésil-Cameroun : zéro tolérance ! ». Le quotidien Le Messager paraissant à Douala pose le decor, Pour se qualifier au deuxième tour, les Lions doivent impérativement battre les Auriver de ce soir et croiser les doigts pour une victoire de la Serbie sur la Suisse.

C’est sans doute « Le jour le plus long ». Cameroun-Brésil n’est pas seulement un match de foot... Pour Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé, « Et voici le Brésil ». Pour leur troisième match dans le groupe G, les Camerounais affrontent ce vendredi soir, les super favoris de la compétition. S’ils veulent se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du monde, Vincent Aboubakar et ses camarades n’ont qu’une chose à faire : créer l’exploit en battant la Seleçao.

Au mondial Qatar 2022, il s’agit d’un « Jour de vérité pour les Lions Indomptables ». Pour le journal Emergence, Face au Brésil, entre calculs et espoirs. Des calculs qui augurent pour les « Lions Indomptables, de grosses incertitudes ». Les Lions Indomptables du Cameroun doivent absolument battre le Brésil ce soir pour espérer jouer les 8ème de finale de la coupe du monde estime La Nouvelle Expression. Le quotidien Mutations parle de « Glorieuse incertitude ». Face à la Seleçao, les Lions indomptables n’ont pas d’autre choix que de gagner et espérer une qualification au second tour

Finalement, «Vivement les Indomptables ». Après la qualification au deuxième tour des Lions de la Teranga et ceux de l’Atlas. Ils affrontent la Seleçao, ce 2 décembre à 20h. Match déterminant pour leur qualification en huitièmes de finale de la coupe du monde Qatar 2022. Jamais 2 sans 3 ? la question est du journal Info Matin. Le journal La Météo a sa réponse « Impossible n’est pas Camerounais ».