CAMEROUN :: Lettre du Médiateur Universel à Monsieur le Premier Ministre sur le vol des investissements :: CAMEROON

Dénonciation des expropriations massives des Entrepreneurs et investisseurs légitimes, assimilables à un vol politico-tribal planifié

Monsieur le premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter mes compliments et de vous renouveler mes encouragements.

Je saisis cette occasion pour appeler votre urgente attention, sur de graves préoccupations citoyennes résultant de la conduite d’un processus dangereux d’expropriation des légitimes compatriotes, des entrepreneurs et des investisseurs qui créent des emplois, enrichissent les caisses de l’Etat et composent le tissu économique de notre pays.

En effet depuis cinq ans, la Ministère des domaines, des affaires foncières et du cadastre a entrepris d’exproprier tout simplement des citoyens sans raisons valables. L’objectif c’est de voler carrément des biens, des entreprises, des usines et des vastes exploitations agricoles partout, sous de fallacieux prétextes. C’est exactement ce qui est en cours dans toute la région du Centre et ses environs. Le Cas d’ASSOK, porté à votre attention en vain, est maintenant emblématique. Des concessions octroyées par l’Etat sont remises en cause, des titres fonciers sont attaqués et annulés, sans procès, sans jugement, sans avis préalable. Ensuite, des individus sortis de nulle part, montés pour nuire et voler, sortent pour revendiquer la propriété et les investissements de braves citoyens en milliards, sans honte ni réserves. Le Ministre en complicité avec une panoplie d’agitateurs tribaux et génocidaires veut nous pousser à la guerre civile. Il s’agit d’une situation intolérable créé et entretenue par des hauts fonctionnaires inconscients et irresponsables qui veulent détruire le pays. Mais d’ores et déjà, il doit être clair que personne ni aucun travailleur, investisseur et laboureur, ne laissera voler ses investissements et détruire les efforts d’une vie, les bras croisés. Le jeu du MINDCAF est très dangereux. Ce qui s’est passé à ASSOK le 29 novembre 2022 avec le cas de monsieur KOUTCHOU KEMOGNE est plus que grave. On lui sert une lettre la veille, pour une descente sur le terrain, et une fois sur place, on lui présente une dame qui prétend être propriétaire de ses biens, se ses usines et de ses exploitations valant plusieurs milliards. NON, NON, NON, et NON. Nous ne pouvons pas continuer ainsi sans détruire le pays. On convoque les gens pour leur arracher les documents administratifs et titres de propriété. C’EST DU VOL, UN CRIME.

Je prends ici la responsabilité, agissant en patriote et en fervent défenseur de la paix, de nos institutions ainsi que de l’image internationale de notre pays, de vous interpeller à nouveau sur ce dossier d’ASSOK, lequel constitue une grosse et terrible injustice. Les investisseurs doivent être rétablis dans leurs droits. Ce sont plus de vingt milliards et plus de cinq mille emplois qui sont compromis depuis bientôt deux ans. Si vous ne faites rien, alors il faudra convenir que cela ne vaut plus la peine d’investir, de créer des emplois et de payer les impôts. Gouverner c’est rendre justice et c’est résoudre les graves problèmes qui menacent la stabilité et les fondements institutionnels de l’Etat de droit et du pays.

Très hautes considérations./.

Yaoundé, le 30/11/2022