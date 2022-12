CAMEROUN :: Dans les coulisses de la troisième édition de la DOUALA Digital Show :: CAMEROON

Du 1er au 2 DÉC prochain , la ville de Douala va abriter une autre édition du Douala Digital Show

Parler de l’inclusion financière pour les startups. Voilà l’une des raisons d’être de cette édition du Douala digital Show.

Parvenu à sa troisième édition cette année, le Douala Digital Show, se veut un rendez-vous des acteurs du numérique.

Projet de L’agence de communication Omenkart, son objectif véritable est celui de réussir à rassembler les parties prenantes autour des questions numériques au Cameroun et en Afrique.

La grande nouveauté de l’édition de cette année est que Le thème a été défini à l’avance : “l’inclusion financière”. Ainsi donc , les participants pourront échanger leur point de vue autour d’un fil conducteur central.

Ces réflexions seront menées sous forme de conférences, panels et ateliers dirigés par des professionnels de leurs domaines respectifs.

Parmi les 250 participants attendus, des managers confirmés aux créateurs de contenus, en passant par les dirigeants de grandes marques multinationales, viennent partager leur vision, leur optimisme et leurs expériences afin de soutenir les audacieux d’aujourd’hui et préparer le futur en alliant les opportunités de l’univers digital et les capacités de l’échiquier financier de demain.

Enfin, pour Les éventuels partenaires, le Douala Digital Show est une opportunité unique, au Cameroun, de capter une jeunesse talentueuse et créative. C’est une occasion de soutenir le développement économique national.