CAMEROUN :: EDMONDE DJIOKENG TEBOH «Nous sommes à l’aurore d’une nouvelle édition de « Huawei ICT Competition » :: CAMEROON

Nous sommes au top départ d’une nouvelle édition de la « Huawei ICT Competition » au Cameroun. Pourriez-vous nous rappeler en quoi consiste cette compétition et par la même occasion nous faire un bref récapitulatif de l’édition 2021-2022 ?

« Huawei ICT Competition » est un concours international organisé chaque année par Huawei depuis 2015 à la suite du programme « Huawei ICT Academy », qui encourage le transfert de compétences aux jeunes camerounais dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Il permet de mettre en compétition les connaissances en TIC des étudiants ainsi que leurs compétences pratiques et leurs capacités à mettre en application le savoir reçu. Cette compétition se déroule en 3 phases : nationale (où les 06 meilleurs étudiants camerounais retenus formeront 2 équipes pour représenter le Cameroun au niveau de l’Afrique dans les spécialités Network et Cloud) ; régionale (qui regroupe les meilleures équipes au niveau de l’Afrique) et la grande finale internationale (où seules les meilleures équipes de chaque continent s’affronteront sur la scène internationale).



Nous sommes à l’aurore d’une nouvelle édition de « Huawei ICT Competition » au Cameroun, plus précisément la 3e édition déjà que nous organisons ; et je pense bien exprimer l’engouement de Huawei en général et de Huawei Cameroun en particulier lorsque j’affirme que c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons cette nouvelle compétition. En effet, au vu de notre parcours lors des éditions précédentes, nos attentes sont grandes quant à la performance de nos étudiants pour cette édition. Pour la petite histoire, c’est en 2019 que le Cameroun rejoint cette compétition pour la première fois et obtient la 3e place à la finale internationale. Ceci pour nous était déjà une démonstration des capacités intellectuelles des étudiants Camerounais. Cependant, pour notre 2e participation l’année dernière, non seulement nous avons obtenu la 2e place à l’étape régionale, mais nous avons aussi obtenu la 2e place lors de la grande finale internationale face à 132 autres équipes issues des autres continents. Après un tel parcours, nous ne pouvons que constater le potentiel de nos étudiants, et les encourager à aller encore plus loin. C’est pourquoi cette année, nous espérons qu’ils pourront encore nous faire rêver, et pourquoi pas obtenir la première place.

D’après vous, qu’est ce qui pourrait expliquer cet intérêt de plus en plus accru des étudiants Camerounais vis-à-vis de la « Huawei ICT Competition » ?

Nous pensons qu’au fil des éditions de « Huawei ICT Competition », les participants ont pris conscience des bénéfices de ce concours non seulement pour leur apprentissage, mais aussi pour la possibilité qu’ils ont de mettre en application le savoir qu’ils reçoivent pendant leur formation. Participer à cette compétition est l’opportunité pour ces étudiants de se faire repérer par des possibles recruteurs et ainsi d’obtenir des ouvertures pour leurs carrières. Bien sûr, nous n’allons pas mettre de côté le fait qu’il y’ait aussi des prix offerts aux meilleurs. Nous pensons aussi que l’assistance des instructeurs de la « Huawei ICT Academy » y est pour beaucoup dans l’intérêt grandissant des étudiants pour cette compétition car ce sont eux qui ont le mérite en réalité des talents que nous pouvons retrouver au Cameroun. Ils leur transmettent les connaissances, l’engouement pour les TIC, et les encouragent tout au long de leur apprentissage.

NB: Mme. EDMONDE DJIOKENG TEBOH est Directrice des Relations Publiques Huawei Zone Cemac

PROPAGANDE “Huawei ICT Competition 2022-2023”