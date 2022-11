CAMEROUN :: 13 milliards 715 millions de FCFA de budget pour le MINFOPRA en 2023. :: CAMEROON

Telle un match de football, Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Cameroun a présenté les projets de son département ministériel devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée Nationale Cameroun dirigée par l'honorable Josette AYAYI. Toujours accompagné de tous les directeurs, le MINFOPRA est aujourd’hui à l'image de la fonction publique dont les usagers ont toujours rêvé. Rien n’étant parfait sur la terre des hommes, il faut cependant souligner le rapprochement de la Fonction Publique vers l'usager à travers les délégations régionales, le traitement rapide des dossiers de carrière intégration et mise en retraite.

Ce ministère qui est la source humaine de l’État et le bras séculier s’est réinventé en mettant en place les outils modernes de traitement des dossiers. Ainsi, la mise sur pied d'une plateforme d'authentification des diplômes des futurs agents publics, la finalisation de la mise en place du projet « nouveau SIGIPES 2» ainsi que la poursuite de la dématérialisation des procédures sont quelques unes des priorités pour l'exercice 2023 avec 13 milliards 715 millions de FCFA d’enveloppe budgétaire, c’est le montant du projet de budget du MINFOPRA pour l'exercice 2023 que le Joseph LE a présenté et défendu en plus de 90 minutes ce lundi 28 novembre 2022, face à la commission des finances et du budget de l'Assemblée Nationale.