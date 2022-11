Mondial Qatar 2022 : Ces lions indomptables qui font rêver le Cameroun :: CAMEROON

La 2e journée de poule s’est achevée par un score de 3 buts partout entre les Lions indomptables du Cameroun et et la Serbie.

Une remontada qui remet l’équipe nationale du Cameroun sur orbite et redonne espoir aux supporters. La presse y est revenue pour rivaliser de titre.

Zambo Anguissa

Pour le quotidien Mutations, C’était un « Abou du suspense ». Grâce à Vincent Aboubakar, entré au cours de jeu et désigné homme du match, le Cameroun conserve ses chances de qualification au second tour de la Coupe du monde.

Bassogog

De fait, Aboubacar Vincent est arrivé, au moment ou les lions indomptables avaient de la peine à retrouver ses arques. Menés par 3 buts à 1. C’était le déclic d’ « Une remontada fantastique ». Le journal Terre Promise indique ,Menés (1-3) dès l’entame de la deuxième mi-temps, les Lions Indomptables sont parvenus à rétablir l’équilibre grâce à deux buts de Vincent Aboubakar et Eric-Maxime Choupo Moting. La qualification pour les 8ès passe par une victoire sur le Brésil...

Castelletto



Aussi, Cameroun-Serbie 3-3, il s’agit d’une victoire « A la folie». Pour leur deuxième sortie à la Coupe du monde hier, les Lions Indomptables ont livré une partie riche en rebondissements. Menés (3-1), ils ont réussi à revenir au score et à glaner leur premier point, grâce notamment à leurs leaders d’attaque Vincent Aboubakar et Eric Maxime Choupo-Moting. Prochain rendez-vous : vendredi prochain contre le super favori du Groupe G, le Brésil écrit Cameroon Tribune.

Choupo-Moting



Finalement pour Info Matin, « L’espoir demeure ». Après la défaite (0,1) à la première journée face à la Suisse, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont arraché un nul (3-3) ce 28 novembre, devant la Serbie. Une victoire, vendredi prochain, contre le Brésil, serait, au regard de cette progression de Vincent Aboubakar et ses coéquipiers, logiquement attendue, pour une possible qualification au deuxième tour.

Aurore Plus va plus loin « L’Afrique toujours en lice ». Les plénipotentiaires du continent se battent comme ils peuvent. Aucun n’est éliminé, et des espoirs de qualifications pour d’autres subsistent.

Faï Collins



Un avis que ne partage pas le journal Emergence qui parle de « Tsunami dans la tanière ». Après un match nul qui n’augure rien de bon, l’avenir des Lions Indomptables au Qatar s’inscrit en pointillés. L’affaire André Onana.

Koundé Mallong



