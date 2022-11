CAMEROUN – SERBIE : DU JAMAIS VU AVEC LE LEADER SUPERGOOAL :: CAMEROON

Comme on pouvait s’y attendre dans la rencontre opposant le Cameroun à la Serbie pour le compte de la deuxième journée de la FIFA WORLD CUP 2022 au Qatar, le leader des paris sportifs au Cameroun et en Afrique SUPERGOOAL donne du sourire aux supporters du Cameroun et fidèles abonnés de la structure.

Les Camerounais aiment les Lions indomptables, mais les clients de SUPERGOOAL encore plus. C’est la raison pour laquelle la plupart d’entre eux avait alors prédit une victoire du Cameroun dans ce deuxième match au Qatar. Malgré la fureur des Lions, les Serbes n’ont pas plié, d’où le score nul en fin de rencontre (3-3). Une désillusion pour les inconditionnels parieurs, dépités à la fin du match, les larmes aux yeux, n’en revenant pas, jusqu’à cette grande annonce de la Direction SUPERGOOAL récompensant leur fidélité aux Lions indomptables et à SUPERGOOAL.

Ainsi, tous les parieurs ayant joué pour la victoire des coéquipiers de Vincent ABOUBAKAR à la mi-temps et à la fin du match avec un ticket simple à savoir 1/1 sont considérés comme gagnants. La bravoure, la témérité et l’amour pour son pays a des conséquences positives chez SUPERGOOAL.

Une rencontre de football qui a tenu en haleine tout le peuple camerounais du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, avec des émotions et sensations inédites. Le spectacle était au rendez-vous et les Lions Indomptables ont mouillé le maillot et se donnant ainsi une chance d’espérer à une qualification. Tout n’est pas encore perdu, et SUPERGOOAL l’a bien compris !

SUPERGOOAL récompense les fervents supporters du Cameroun fidèles du meilleur paris sportifs au Cameroun. Qu’il est beau d’aimer son pays et de le soutenir, car la vie c’est devant.

Cette journée du 28 novembre 2022 restera dans les annales de l’histoire et SUPERGOOAL, dans les cœurs de milliers de parieurs et suiveurs qui ont finalement compris où se trouvent leurs vrais intérêts. Gagner en étant perdant peut sembler impossible, sauf chez le leader SUPERGOOAL, décidé à apporter du sourire à ses clients fidèles et dévoués, peu importe le prix.

