C'est dans la magnifique salle du "FOX THEATRE" à Atlanta que la diaspora africaine s'est donnée rendez vous samedi 26 Novembre 2022, sur invitation de son président EYONG EYONG EBOT, pour un grand gala caritatif.

OKHF "ORPHAN KIDS HELP FOUNDATION" est une fondation Américaine qui œuvre essentiellement aux côtés des plus démunis, les défavorisés et surtout auprès des enfants orphelins d'Afrique.

Pour sa 13ème édition, l'événement a rassemblé du beau monde dans l'État de Georgie pour le bonheur de ces enfants.

Et pour mettre le show, c'est l'artiste Nigérien WIZBOYY qui était l'invité avec tout son répertoire revisité au bonheur des multiples invités.