Un séjour au Cameroun nécessite-t-il un visa ? :: CAMEROON

Pour vous rendre au Cameroun, tout comme dans plusieurs autres pays du monde, vous devez nécessairement posséder un visa. Cela dit, dans le cas du Cameroun, il existe quelques exceptions. Ainsi vous avez la possibilité de séjourner dans le pays sans posséder de visa Cameroun si vous êtes ressortissant de certains pays.



Il s’agit de la République centrafricaine, du Nigeria, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Tchad ou encore de la Guinée Équatoriale. En outre, les personnes possédant un passeport diplomatique de Chine, de Turquie ou d’Italie n’ont pas besoin d’un visa pour entrer au Cameroun. D'un autre côté, celles ayant un passeport diplomatique ou passeport de service d’un autre État peuvent obtenir un visa à l’arrivée s’ils présentent un billet d’avion aller-retour et un ordre de mission.

Quels sont les types de visas disponibles pour se rendre au Cameroun ?

Pour entrer au Cameroun, il existe deux types de visas. Le premier est le visa court séjour qui regroupe les visas de tourisme et les visas professionnels. Le visa tourisme est consacré à tout motif de visite personnelle ou touristique. Il est valable pour une seule entrée dans le pays et permet d’y séjourner pendant un maximum de 3 mois. Le visa professionnel quant à lui est attribué pour tout motif relatif aux missions professionnelles. Il affiche également une validité de trois mois et ne sert qu’une seule fois.

Le second type de visa est celui long séjour. Il est mis en place pour des raisons d’études, pour le travail ou pour suivre un proche : conjoint ou enfant. Il faut savoir que le visa long séjour est valable pour plusieurs entrées et a une validité de 3 à 6 mois après entrée.



Par ailleurs, il existe aussi des visas de transit. Ils sont nécessaires pour tout transit de plus de 24 h sur le territoire camerounais. Grâce à eux, vous pourrez faire une escale ou un passage de 5 jours maximum et ils ne sont valables que pour une entrée. Pour un transit inférieur à 24 h, le visa n’est pas nécessaire du moment que vous ne quittiez pas la zone internationale de l’aéroport de Douala.

Quelle procédure pour obtenir un visa Cameroun ?

La première étape à l’obtention du visa pour le Cameroun est la préparation des documents. Ceux-ci constituent le document de demande de visa. Au nombre des pièces à y mettre, vous avez le passeport original où le visa sera apposé. Ensuite, vous pouvez remplir un formulaire en ligne en saisissant les informations de voyage.



Il est possible de retrouver ce formulaire en vous rendant sur le site officiel des autorités camerounaises. Après avoir rempli et imprimé le formulaire, il faudra effectuer le dépôt de votre dossier. Ce dernier doit être déposé en main propre au guichet du consulat du Cameroun. Vous pouvez aussi passer par une agence agréée pour qu’elle le fasse à votre place.



Après le dépôt, vous devez payer les frais de visa en espèce pour commencer le traitement de votre demande. La dernière étape est bien entendu celle du retrait du visa. Après une attente de plusieurs jours, vous devez vous rendre à nouveau au consulat pour le faire. Lorsque vous avez votre visa, attention à très bien vérifier que tout est en ordre.

Quels sont les documents constituant le dossier de demande ?

Selon le type de visa sollicité, les pièces justificatives peuvent différer.

Visa long séjour

Pour un visa long séjour, vous aurez besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date de retour. Ce dernier doit être de bonne qualité et disposer de trois pages vierges, dont deux, face à face. Vous devez aussi présenter deux photos récentes identiques, d’un formulaire sur lequel coller ces dernières et d’une copie d’un extrait d’acte de naissance de plus de trois mois.



Il doit aussi y avoir une attestation d’assurance rapatriement et une copie du carnet international de vaccination. Selon votre situation, vous devez ajouter un contrat de travail certifié par le ministère du Travail pour ceux qui se rendent dans le pays pour exercer une activité ou un justificatif d’affiliation parentale pour les conjoints et les enfants. En ce qui concerne les stagiaires, ils doivent présenter une convention de stage et les étudiants, un certificat scolaire.

Visa court séjour

Pour le visa touristique ainsi que pour le visa d’affaires, vous devez avoir dans votre dossier un passeport valable au moins six mois après la date de retour, avec également trois pages vierges dont deux face à face. Le document ne devra présenter ni tache ni rature.



Il vous faut aussi deux photos d’identité récentes et identiques, un acte de naissance d’au moins trois mois ainsi qu’un billet aller-retour. De plus, il faudra présenter une copie de la réservation d’hôtel qui couvre la totalité du séjour au Cameroun. En plus de ces documents, pour le visa d’affaires, il faut avoir une invitation du correspondant local et une lettre de mission de l’employeur.