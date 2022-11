CAMEROUN :: Fhibis présente son nouveau projet : "Mon Compagnon édition 2023" :: CAMEROON

L'efficacité et la productivité de toute personne dépend de sa capacité à s'organiser et à respecter son emploi de temps. La planification n'est pas toujours facile pour tout le monde encore moins le respect des attitudes que l'on peut s'imposer. Chaque jour de nouvelles solutions sont proposées pour aider surtout les femmes à faire face à ces problèmes de planification et Messina Marlène, CEO de l'entreprise Fhibis est la promotrice de la solution la plus innovatrice dénommée "Mon Compagnon".

Ce samedi 26 Novembre 2022 à la terrasse de l'immeuble Ibanne à Bonanjo, ce nouvel outil a été officiellement présenté au public. "Mon Compagnon" est un agenda unique pas comme les autres puisqu'il regorge des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. « La particularité de mon agenda réside dans le fait que j'ai inclus à l'intérieur des réalités locales, j'ai inséré des citations de femmes fortes qui sont débordées et qui parviennent leur temps de façon optimale. Elles ont toutes des agendas...» nous informe la promotrice de cet agenda.

En effet, dans la conception de "Mon Compagnon édition 2023", Messina Marlène a pensé à mettre en avant quelques personnalités africaines et Camerounaises à travers des citations et des photos question de booster les femmes qui rencontrent des problèmes de planification, de gestion du temps. Messina Marlène pense que "Mon Compagnon" a tout ce qu'il faut est ce qu'il faut pour gérer ce problème : « J'ai constaté qu'il y'a beaucoup de femmes qui ont un problème de planification, de gestion de temps (...)je pense qu'avec un bon planner on pourra résoudre ce problème.» a-t-elle confié à la presse ce samedi.

Pour l'occasion, un Talk a été organisé pour parler de ce problème de planification. Marceline Moukoko, coach certifiée en Yoga était l'une des personnes ayant accepté de participer à cet échange et elle était accompagnée de Marlyse Ndoumbe, Conseillère conjugale familiale. Cet échange a permis à plusieurs invités d'avoir des astuces pour pouvoir gérer le stress. Pour éviter le stress, il faut avoir des priorités pour soi même. Quelques conseils pour pouvoir gérer son stress d'après Marlyse Ndoumbe :

-S'excuser

-Éviter d'aller dans de longues explications

- Planifier de sorte à ne pas provoquer l'anxiété

-Etre réaliste

- Faire le bilan en fin de semaine

- etc.

Toutes les femmes devraient les appliquer, elles qui sont toujours les plus exposées. Marceline Moukoko dans lors de son interview accordée à la presse est revenue sur ce point et sur l'importance de la bonne gestion du stress chez les femmes et a donné quelques conseils : «La femme africaine a beaucoup de charge, une charge mentale et une charge physique(...) Pensez à avoir du temps pour vous car quand vous serez moins stressées pour pourrez mieux gérer votre temps» a-t-elle déclaré. "Mon Compagnon" est donc un outil salvateur si on s'en tient aux propos de Habiba Djalo, CEO de Natural Care qui s'est offerte son agenda ce samedi . « Avec "Mon Compagnon" je pense pouvoir résoudre le problème de l'organisation que je dois faire au quotidien... C'est un agenda qui est très indiqué, je suis content d'être là et découvrir ce bijou...» se réjouit-elle.

Pour s'offrir cet agenda, bien vouloir contacter les numéros suivants : 691 87 32 78; 651 73 12 14; 699 11 18 05 / Facebook : Fhibis