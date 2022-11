La banque atlantique Cameroun va en guerre contre les cancers masculins :: CAMEROON

L’établissement financier a consacré le mois de Novembre 2022 à un problème de santé publique : les cancers masculins au Cameroun. Les villes abritant les agences de la banque sont le théâtre des opérations de mobilisation-sensibilisation. Le programme se décline en interview, journées « tous en bleu », et une marche sportive.

Communément appelée tueur silencieux, Le cancer est une maladie grave qui, au Cameroun constitue un problème de santé publique. Il est une menace pour les hommes comme pour les femmes.

Les statistiques indiquent au moins 39.000 Camerounais vivent actuellement avec le cancer. Les adultes sont les plus touchés, avec 15.262 nouveaux cas chez les plus de 15 ans. Aussi, chaque année le mois d’octobre est dédié à la sensibilisation des femmes et des filles sur les cancers féminins. Bien que « Le cancer du sein est le premier type de cancer », il n’en demeure pas moins que la menace pèse aussi sur les hommes. Il y a donc urgence et la banque atlantique Cameroun a pris la mesure de cette menace en portant à son compte cette initiative baptisée « Novembre bleu » qui consiste à sensibiliser ses clients et le reste des citoyens sur les cancers masculins.

Comme activités organisées par le service de la Communication de la Banque dans le cadre de ce « Novembre bleu », il faut noter l’interview réalisée par le Dr Léon Onana au cours de laquelle il a présenté les différents cancers masculins, leurs dangerosités, les moyens de prévention et la prise en charge des cas confirmés. Le spécialiste a aussi prodigué des conseils visant à éviter le développement de la maladie. Deux journées baptisées « Tous en bleu » ont marqués une étape de ce programme. Il s’est agi, les vendredis 18 et 25 novembre 2022, pour la Banque, de marquer de façon visible son engagement dans la lutte contre les cancers. Le partage des capsules vidéo à l’intérieur comme hors de la banque avait pour but la sensibilisation des communautés à travers l’exposé de thèmes spécifiques touchants à la prévention des cancers.

Il y a eu aussi, Samedi 26 Novembre, une « marche bleue » sportive organisée dans toutes les villes abritant une agence de la Banque. Dans chaque ville, plusieurs étapes de sensibilisation étaient prévues sur le parcours qu’on empruntés les marcheurs. A Douala par exemple, la caravane qui a duré deux heures entre 7h et 9h s’est ébranlée sur 9 points de mobilisation. Sur un parcours de plusieurs kilomètres, la caravane qui est partie de la Direction générale de la Banque au quartier Akwa a eu pour étapes le rond point Deido, le feu rouge Bessengue, Mobile Bona kouamouang, salle des fetes Akwa, Carrefour Total ancien Dalip, Avenue du 27 aout, Carrefour Soudanaise, retour à la Direction. Avec à chaque étape, la sensibilisation sur la maladie et ses dégâts.

Au finish et Compte tenu de la dangerosité de la maladie et la menace de plus en plus grandissante, le service de la communication de la banque atlantique Cameroun dans le cadre de sa mission de responsabilité sociétales s’est résolument engagé dans la bataille citoyenne de la lutte par la sensibilisation sur les différentes sortes de cancers des hommes. Avec pour objectif pour la Banque d’apporter sa contribution à ce problème de santé publique. Toutes choses qui pourront permettre, au terme de cette campagne d’avoir une lisibilité sur cette maladie autant qu’elle permettront à la banque de se confirmer comme entreprise citoyenne.