Le Qatar profite de la Coupe du monde, pour partager sa culture et ses valeurs

Le Qatar, organisateur de la Coupe du monde 2022 de football s'est préparé pour accueillir les supporters venus des quatre coins du monde. Le Qatar a sasi cette occasion pour présenter à tout ce monde sa culture et ses valeurs.

Des hadiths du prophète Mohamed sur les sites de la coupe du monde 2022

Ainsi, les autorités ont placé des affiches contenant des citations du prophète Mohamed, dans différents emplacements. L’objectif de ces affiches murales est de faire découvrir la religion de l’islam aux fans de foot qui assistent aux matchs du tournoi mondial.

Les affiches de citations des hadiths du prophète de l’islam sont réalisées avec une calligraphie en arabe et traduit à la langue anglaise. Ces citations concernent un certain nombre de valeurs à l’instar de la compassion, la charité durant le ramadan et faire le bien.

Une ouverture en grande pompe

La cérémonie d'ouverture fastueuse de 30 minutes au stade Al Bayt en forme de tente a vu un jeune Qatari réciter un verset du Coran alors. Al-Muftah, le jeune homme de 22 ans est né avec une anomalie congénitale rare qui a inhibé le développement du bas de son corps, a ensuite été rejoint par la chanteuse qatarie Dana Al Fardan et des artistes sur scène qui ont accueilli le monde dans un spectacle sur le thème de l'unité et de la tolérance qui a été suivi par des millions de personnes dans le monde.

Par ailleurs, les autorités qataries ont réservé des lieux d'ablution et des zones de prière pour permettre aux spectateurs de confession musulmane d’effectuer dans les stades pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, leur salat à l’heure de priere .

Le Qatar semble vraiment profiter de la Coupe du monde 2022, pour partager sa culture et ses valeurs avec des visiteurs venus du monde entier.

L'édition de cette année sera le premier tournoi organisé au Moyen-Orient, le premier dans un pays à majorité musulmane et le premier à se tenir à la fin de l'année, en novembre et décembre.

Le Qatar a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour accueillir la première Coupe du monde sur le sol arabe. Cependant, il fait face à des attaques répétées concernant son bilan négatif en matière de droits humains. D’autres polémiques ont éclaté suite à des décisions de la FIFA. Ainsi, l'alcool ne sera pas vendu dans les huit stades de la Coupe du monde au Qatar. Deux jours avant le début du tournoi. "La FIFA a annoncé que l'alcool sera interdit dans les stades de la Coupe du monde au Qatar."

Par ailleurs, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a dénoncé récemment les critiques continues dirigées contre le Qatar qui accueille ce tournoi.

Le Qatar avait par le passé accueilli la Coupe du monde des enfants des rues de la FIFA 2022 ainsi que la coupe arabe des équipes nationales arabes composées des joueurs locaux.

Selon des informations rapportées par certains médias, le Qatar compte postuler pour l’organisation des jeux olympiques et d’autres tournois sportifs de dimension mondiale, au regard des investissements colossaux qu’il a consentis pour accueillir la coupe du monde de football dans son édition de 2022.