Le Plaidoyer de Orange Cameroun pour la santé des populations des régions Sud-Ouest et Nord-Ouest :: CAMEROON

Malgré un recul significatif des hostilités dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest NOSO, l’accès aux soins de santé reste une préoccupation pour les populations. La Fondation Orange Cameroun est allée sur le terrain pour soutenir les formations hospitalières de ces régions confrontées aux problèmes de santé.

Le constat est préoccupant : même si elles continuent de tenir en assurant le service minimum, les formations hospitalières du NOSO manquent cruellement de tout ou presque : disponibilité permanente de l’eau potable, capacités d’accueil et d’internement des malades, équipements de base pour la prise en charge des malades en soins intensifs, les banques de sang sont quasiment vides, etc. Bien plus, entre crise covid-19, épidémie de choléra, etc., la demande de santé connait une croissance exponentielle, face à une offre largement insuffisante et un pouvoir d’achat des populations plus que problématique.

Cette situation n’a pas laissé Orange Cameroun indifférente. Aussi elle a décidé à travers sa Fondation, d’agir et de s’engager aux côtés des hôpitaux du NOSO à redonner de l’espoir aux populations. Au préalable, des échanges avec les staffs des hôpitaux régionaux de Bamenda, Buéa et Limbé ont eu lieu. la Fondation Orange a décidé de faire un don en matériel et équipements de santé d’un montant de 49,2 millions de FCFAà ces formations hospitalières. La Fondation Orange veut être au cœur du combat en faveur du bien-être des populations du NOSO à travers une offre de santé de qualité.

Il s’agit pour la société de téléphonie mobile d’Attaquer l’épidémie de choléra à la base. Pour renforcer le dispositif mis en place à l’hôpital régional de Limbé pour combattre cette épidémie. Avec de l’eau potable dont le manque est la 1ère cause du choléra, un forage et château d’eau d’une capacité de 25.000.

Mais aussi Accroitre les capacités de prise en charge des cas de détresse

A l’observation, les maladies cardio-vasculaires sont en hausse au Cameroun et, associées à la pandémie covid-19, les cas de détresse surtout respiratoires connaissent une forte hausse avec dans la majorité des cas une issue fatale. La Fondation Orange veut œuvrer au renforcement des capacités d’accueil des unités spécialisés dans le NOSO. Un don en matériels et équipements appropriés pour un montant global de 32 millions de FCFA a été dédiés aux hôpitaux régionaux de Buéa et de Bamenda. Entre autres équipements dans le cahier de charge, nous pouvons citer : des concentrateurs d’oxygène, des manomètres de pression d’oxygène, des aspirateurs, des électrocardiogrammes, des lits d’hospitalisation complets, etc.

Orange au secours des hopitaux de la zone anglophone

Pour y parvenir, La caravane de la Fondation Orange s’est ébranlée à Douala par une séance de travail entre le staff de l’hôpital régional de Bamenda représenté par son Directeur Dr Denis Nsame et celui de la Fondation Orange conduit par son PCA, Patrick BENON. Il a été question d’échanger sur tous les problèmes que rencontre cette formation hospitalière et quel peut être l’apport multiforme d’Orange Cameroun à travers sa fondation. Puis le PCA de la Fondation Orange et DG d’Orange Cameroun procèdera à la remise symbolique des dons au Directeur de l’hôpital régional de Bamenda.

La 2e étape a conduit la caravane de la Fondation Orange dans les villes de Buea et Limbé a eu lieu vendredi 11 novembre d’abord à Buea, où devant un parterre de personnalités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, un important don d’équipements a été remis à l’Hôpital Régional lors d’une cérémonie présidée par M. Bernard Okalia Bilai, Gouverneur de la région du Sud-Ouest qui donnera son onction à la délégation de la Fondation Orange qui se rendait par la suite à Limbé pour la rétrocession d’un forage à l’hôpital de la ville dans le même scénario qu’à Buéa.

A propos de la Fondation

Depuis sa création en 2009, la Fondation Orange agit au plus près des populations camerounaises en mettant en œuvre des programmes d’envergure dans les domaines de la Santé, l’Education et la Solidarité. Sur le Pilier Santé, la Fondation Orange construit/rénove et équipe des infrastructures de santé dans des communautés peu desservies ou en situation de détresse. La Fondation Orange sur ce volet participe également à la lutte contre les maladies constituant des entraves à la communication en surmontant les handicaps qui en découlent. Le pilier Education quant à lui, est celui par lequel la Fondation travaille à accompagner des milliers d’enfants et de femmes sur le chemin du succès par un soutien durant leur scolarité et un accompagnement dans la création d’activités génératrices de revenus. Le pilier Solidarité est celui via lequel la Fondation Orange se déploie pour promouvoir l’égalité de chances à tous, peu importe leur situation, leur couche sociale où leur zone de résidence.