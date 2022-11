FRANCE :: Qatar 2022: Kylian Mbappé passe devant Jean-Pierre Papin et Just Fontaine

Kylian Mbappé a signé un doublé samedi face au Danemark (2-1), qualifiant au passe la France au 2nd tour de la coupe du monde. Les buts de Mbappé sont intervenus à la 91ème et 86ème minutes de jeu. Christensen a égalisé de la tête à la 68ème sur phase arrêté.

Kylian Mbappé, 23 ans, a inscrit ses 30e et 3 1e buts en équipe de France. L'attaquant du PSG rejoint ainsi Zinédine Zidane au septième rang des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Il dépasse Jean-Pierre Papin et Just Fontaine (30 buts chacun).

Kylian Mbappé c'est 62 sélections chez les Bleus. Zidane compte 108 capes.