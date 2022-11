CAMEROUN :: Installation des responsables récemment promus au Ministère des Transports :: CAMEROON

Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a présidé le vendredi 25 novembre 2022, la cérémonie d'installation des personnels promus le 15 novembre 2022 dans son Département ministériel et la remise des distinctions honorifiques décernées par le Président de la République, S.E. Paul BIYA, à trois responsables du MIN_ par Décrets N°2022/342 et N°2022/343 du 03 août 2022; c'était en présence du Ministre Délégué auprès du MINT, de l'Inspecteur Général, du Président du CARPA, des collègues, familles, amis et connaissances.

Il s'agit des récipiendaires de deux médailles de Chevaliers de l'Ordre de la Valeur et d'une médaille de Chevalier du Mérite Camerounais, respectivement décernées à Divine MBAMOME NKENDONG, Directeur des Transports routiers, Simplice TCHINDA TAZO, Directeur de la Météorologie nationale, et IVO VEVANJE, Inspecteur n°4.

Le Ministre des Transports et les heureux récipiendaires

Lors de cette cérémonie, le MINT a rappelé aux heureux promus les lourdes responsabilités qui leur incombent désormais, notamment l'honnêteté, la probité morale, le dévouement au travail et la bonne tenue vestimentaire, comme c'est le cas au moment de leur installation. Il a, par ailleurs, réitéré à ces derniers le sacro-saint principe de la gratuité du service public qui s'accompagne de la courtoisie dans la réception des usagers. Il n'a pas manqué d'instruire aux uns et aux autres d'éviter les actes de corruption qui ternissent l'image de l'administration camerounaise et particulièrement, celle du Ministère des Transports. Le MINT a enfin félicité leur ardeur au travail en leur rappelant ce que la nation camerounaise attend d’eux.

Photo de famille