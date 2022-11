CAMEROUN :: La Fondation La Main tendue remet sur le droit chemin un ancien CLANDO. :: CAMEROON

Il s'agit de Jean Pierre Patrick Atangana, ancien chauffeur clandestin dans la banlieue de la ville de Yaoundé. Il a reçu ce 24 novembre 2022, des mains de Madame Lydienne NGALLÈ BIBÉHÈ, Présidente exécutive de cette fondation dont le Promoteur est le Ministre Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, un véhicule et une formation en conduite automobile soldée par un permis de conduire catégorie B.

Cette donation a été faite en présence du directeur des Transports routiers et des membres de la fondation. Pour mieux comprendre ce geste de charité, il faut rentrer dans l’histoire de cette action. Il se trouve qu’à la suite d’un des contrôles inopinés du Ministre des Transports (MINT) sur la Nationale n°3, l’élu du jour a été pris en flagrant délit de violation des dispositions du code de la route, en roulant avec une épave. Le Ministre des Transports lui a instruit d’envoyer son matériel roulant à la casse. Monsieur Atangana a immédiatement obtempéré, non sans le supplier qu’il s’agissait de son gagne-pain quotidien qui lui permet de nourrir sa famille.

La Fondation La Main tendue fait un heureux

Touché par son obéissance particulière et sensible à sa détresse, La Fondation La Main Tendue lui a manifesté son élan de cœur à travers une formation en conduite automobile et le don spécial d’un véhicule de marque Toyota Yaris immatriculé CE 143 NA.

Le permis de conduire catégorie B, la carte grise en son nom et le véhicule lui ont été remis ce vendredi à Yaoundé. Le récipiendaire a témoigné sa gratitude au Promoteur de la fondation et s'est engagé à sensibiliser les jeunes transporteurs comme lui, à se conformer à la règlementation et à être responsables sur la route.