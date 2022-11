Est Cameroun: L'heure de la révolution industrielle a sonné :: CAMEROON

La Région de l’Est au Cameroun est désormais interconnectée au réseau électrique Sud. Le Cameroun avance vers son émergence au regard des supra projets réalisés ces dix dernières années. Alors que le Président de la République son Excellence Paul BIYA annonçait il y'a quelques années que le Cameroun sera un vaste chantier, les réalisations que l'on voit de part et d’autre donnent raison au vieux sage. L’émergence du Cameroun est en marche et toutes les dix régions avec. La région de l’Est est considérée comme la zone la plus riche du pays sur le plan minier et forestier. Alimentée jadis par des centrales thermiques qui coûtaient beaucoup trop chères à l’État et qui ne facilitaient pas l'installation des entreprises, l'interconnexion électrique de l'Est au réseau Sud donne dorénavant un déclic. La centrale hydroélectrique de Memve'ele a augmenté la capacité de production de ce barrage de 120 MW à 211 mégawatts, renforçant ainsi l'énergie électrique.

C’est dans ce vent d’émergence que le Ministre de l'Eau et de l'Energie a procédé le 19 novembre 2022 la cérémonie de mise en service de l'interconnexion électrique de l'Est au réseau Interconnecté Sud. Une belle réalisation qui réjouit le Cameroun en général et les fils de l'Est en particulier. Au nom du chef de l’État, le Ministre Gaston Eloundou Essomba a représenté le Premier Ministre à cet important événement.

Comme natif et élite de l'Est, Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'a pas pu retenir sa joie. « Au nom des forces vives de l'Est, j'ai exprimé notre profonde gratitude au CHEF DE L'ÉTAT pour cette nouvelle ère d'approvisionnement en énergie électrique dans notre belle Région qui m désormais dotée d'une centrale de 500 MW de puissance, la classant 3ème sur le plan national. Avec joie, nous avons reçu ce 19.11.22 le précieux cadeau de Noël de S.E PAUL BIYA. En qualité de représentant personnel du Premier Ministre Chef du Gouvernement, mon collègue G. Eloundou Essomba a présidé, à Mampang, la cérémonie de mise en service de l'interconnexion électrique de l'Est au réseau Interconnecté Sud ».

Avec ce nouveau projet, la région de l’Est a de beaux de rêves qui s'annoncent.