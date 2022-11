CAMEROUN :: Bruno Bijang « laissons Breel Embolo tranquille » :: CAMEROON

Le journaliste de la chaine de télévision Vision 4 émettant à Yaoundé au Cameroun réagit au but de Breel Embolo lors du match qui a opposé le Cameroun à la Suisse.

La polémique enfle, les réseaux sociaux ont été pris d’assaut après le but de Breel Embolo, un natif de Yaoundé la capitale du Cameroun qui a « crucifié » son pays d’origine lors du match Cameroun Suisse. Dans un pays comme le Cameroun ou le football est une religion, Embolo est considéré comme un traitre qui est venu freiner leur élan à la course vers le trophée mondial. Et qui plus est, le jeune Breel est un Camerounais pur sang. Quelle ignominie ! Pour autant, faut il conduire Embolo vers la potence populaire ? Pour le journaliste « l’histoire de Breel Embolo devrait servir de leçon au Cameroun »

