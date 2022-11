CAMEROUN :: Vous n'êtes pas seules - Supergooal a un message fort pour toutes les femmes victimes de violence :: CAMEROON

Espace ouvert, rue, lieu de travail, espace personnel...

Quatre femmes sur cinq ont été harcelées dans la rue. La violence sexuelle ou physique touche une femme sur trois. Une personne sur cinq a été victime de violence en ligne, tandis que 50 % des femmes ont subi une forme de harcèlement sexuel au travail ! La violence à l'égard des femmes se manifeste de diverses manières et de formes, et pas seulement physiquement.

Arrêtez la violence à l'égard des femmes !

Supergooal travaille depuis des années pour attirer l'attention sur cette question et sensibiliser à la nécessité de lutter contre la violence à l'égard des femmes et ne parle pas du problème uniquement lorsqu'il s'aggrave.

La Société a démontré sa détermination à participer activement en tant qu'entreprise socialement responsable depuis plus de deux décennies, soulignant l'importance de l'égalité des sexes, de l'autonomisation économique des femmes et de la tolérance zéro à toute forme de violence ou de discrimination par le biais de son propre exemple et de son propre modèle commercial.

Dames en charge chez Supergooal

En tant qu'entreprise principalement technologique, nous voulons être le centre de talents et l'employeur de choix pour tous, peu importe qui ils sont.

Les femmes représentent plus de 55 % de la haute direction de Supergooal, ce qui dépasse bien les mesures DE&I les plus avancées. Ce nombre est encore plus élevé sur les marchés africains et européens, avec une gestion féminine s'élevant à 62 % et 56 % respectivement.

Les femmes sont représentées proportionnellement dans tous les secteurs d'activité - RH, marketing, réseau de vente au détail et développement de logiciels, montrant ainsi qu'aucune égalité des sexes n'est possible sans l'autonomisation économique des femmes.

Ce slogan de l'ONU, faisant référence à "L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable demain", est une pratique quotidienne à Supergooal.

À l'occasion de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes, la Société rappelle que la résolution de ce problème délicat doit être une priorité non seulement dans le travail des autorités de l'État, mais aussi dans l'environnement des affaires, qui a une influence significative sur la promotion de véritables valeurs culturelles, de la tolérance et du respect.

La Convention d'Istanbul lutte contre la violence à l'égard des femmes en la prévenant, en protégeant les victimes et en poursuivant ceux qui la commettent.

La violence n'a aucune justification. Vous n'êtes pas seul, signalez-la !