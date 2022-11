CAMEROUN :: Qatar 2022, André Onana : « ll faudra se relever » :: CAMEROON

Après la défaite contre la Suisse jeudi, André Onana a exprimé sa désillusion : « Je suis déçu de cette défaite. Je pense qu’on a été meilleure que nos adversaires. On a tout donné. Malheureusement on n’a pas pu marquer. En 1ère mi-temps on a eu pas mal de chance, le match se complique. »

Le portier de l’Inter de Milan qui a permis aux lions de rester en vie dans cette rencontre pendant un certain temps reconnaît la réalité des terrains : « Le football c'est ça. Quand tu joues contre de très bons adversaires et que tu ne concrétise pas tes opportunités »

Le portier de 26 ans est aussi conscient de la force tactique de l’adversaire du jour : « Ils ont quelques occasions, ils ont marqué ils nous ont fait du mal. »



Onana conclut sur une note d’espoir : « ll faudra se relever. Nous sommes des compétiteurs. Je suis convaincu que Lire la suite ici [...]