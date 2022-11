CAMEROUN :: Qatar 2022, Rigobert Song : Gagner la Coupe du monde ? "on n'a pas perdu espoir" :: CAMEROON

Malgré la défaite du Cameroun contre la Suisse (0-1) jeudi Rigobert Song n'a pas perdu espoir. Le sélectionneur camerounais rêve toujours, comme Samuel Eto'o, de remporter la Coupe du monde.

Pour y parvenir, il faut disputer les 6 prochains avec réalisme. Rigobert Song explique : « L'ensemble n'est pas mauvais, peut-être que la peur et le stress de la jeunesse ont joué. Gagner la Coupe du monde ? Il n'y a pas de remise en cause, tout est possible encore, certaines nations ont perdu aussi, on n'a pas perdu espoir. Nous savons qu'on n'a plus droit à l'erreur, on va jouer notre va-tout, sans réserve, je crois que le prochain match (contre la Serbie) sera différent. »

Rigobert Song poursuit: « C'est une nouvelle génération, ce but leur a fait Lire la suite ici [...]