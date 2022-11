Suisse 1-0 Cameroun: But de Embolo, tout un symbole :: SWITZERLAND

Breel Embolo, 25 ans, a marqué l'unique but Suisse contre le Cameroun. Le natif de Yaoundé fait ainsi subir une défaite à son pays d'origine tout en offrant une belle victoire à son pays d'adoption.

Après avoir fusillé le portier camerounais André Onana, Breel Embolo a retenu sa joie et s'est refusé de célébré son tout 1er but dans un mondial, son 12ème buts en 60 sélections avec la Suisse. Une attitude saluée par les nalaystes sportifs et surtout par Rigobert Song le sélectionneur du Cameroun.

Breel Embolo qui est né au Cameroun a ensuite migré très jeune en Suisse avec sa mère pour des raisons familiales. En 2015, il aurait pu jouer pour les lions indomptables. Il a finalement... Lire la suite ici [...]