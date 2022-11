CAMEROUN :: Plaidoyer de la COMICODI auprès du MINAT pour les enfants déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest :: CAMEROON

Recommandation de dispositions spéciales pour permettre aux élèves et écoliers déplacés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de déposer leurs dossiers de candidature aux différents examens et concours officiels



Monsieur le Ministre de l’administration territoriale

J’ai l’honneur d’éveiller votre attention de façon très urgente, sur la situation particulièrement gênante et pitoyable, des élèves et écoliers déplacés des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest vers d’autres régions du pays, à cause de la crise sécuritaire qui y sévit.

En effet ils sont des milliers qui sont partis dans la précipitation avec ou sans leurs parents, abandonnant tout derrière eux. Dans de nombreux cas, les sécessionnistes ont incendié des villages entiers, ne laissant plus de traces de tous les actes civils. La conséquence c’est que ces enfants éparpillés sur tout le territoire, même s’ils ont été admis dans quelques écoles et collèges, ne disposent plus d’actes de naissance, et pour les adultes, plus de traces de CNI et autres documents officiels.

Je viens ici vous lancer un cri d’alerte, après avoir reçu des dizaines d’adolescents dans cette situation. Le trouble pour les familles est à un niveau élevé, dans la mesure où il leur impossible de composer les dossiers pour les examens et concours. Il s’agit d’une forme de discrimination et de marginalisation involontaire certes, mais réelle.

C’est pourquoi, je plaide avec le cœur et le patriotisme vibrant pour que, toute chose cessante, vous fassiez tout pour trouver des dispositions spéciales concernant ces jeunes compatriotes dont le destin et la formation sont en péril. Tout doit être mis en œuvre pour des mesures immédiates, en vue de duplicatas d’acte de naissance. URGENCE, URGENCE, URGENCE SIGNALEE. Si rien n’est fait, alors nous serons tous coupables d’avoir sacrifié des enfants innocents qui n’aspirent qu’à vivre en paix et à évoluer comme des citoyens normaux.

Comptant sur votre prompte et diligente réactivité, je saisis l’occasion pour vous renouveler ma fraternelle considération./.