CAMEROUN :: Crash de l’aéronef de la compagnie Caverton Aviation Cameroon:Les dépouilles restituées aux familles

Le Ministre des Transports a restitué ce jour à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, les dépouilles aux familles.

La morgue de l'hôpital central de Yaoundé a été prise d'assaut cette matinée par les collègues, les membres des familles, amis et connaissances des personnes arrachées brusquement à la vie dans le crash de la compagnie aérienne Caverton Aviation Cameroon (CAC) survenu le 11 mai 2022 dans la forêt d’Eboul du village Mimbanga par Bibey de l’aéronef de type DHC-6-400, immatriculé TJ-TIM et effectuant le trajet Nsimalen-Dompta-Belabo-Nsimalen.

C’est sur très haut accord du chef de l’État son Excellence Paul BIYA que le Ministre des Transports jean Ernest Ngallè Bibehè Masséna a procédé cette matinée du 23 novembre 2022 à la cérémonie de restitution des dépouilles de l'accident de l’aéronef de la compagnie aérienne Caverton Aviation Cameroon (CAC) survenu le 11 mai 2022 au Cameroun. Cette restitution des dépouilles aux s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, du Haut Commissaire du Nigeria au Cameroun et du Directeur Général de COTCO. Au total, onze corps ont été remis aux familles suite aux identifications médico-légales dont deux nigérians et neuf camerounais.

Le Ministre Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE, a reconnu l'impatience avec laquelle les familles des victimes et le grand public attendent la cause établie de ce tragique incident.

Le ministre a assuré qu'une enquête technique a déjà été ouverte pour déterminer la cause de l'accident, et avec l'aide du Nigeria et du Canada, les premières informations y relatives seront livrées prochainement.

Au nom du couple présidentiel Paul et Chantal BIYA, le Ministre des Transports a déposé la gerbe de fleurs et a transmis les condoléances du couple présidentiel aux familles des victimes durement éprouvées. Une cérémonie ponctuée de tristesse et de douleur.