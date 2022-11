CAMEROUN :: Section Rdpc Océan Sud II: La nouvelle dynamique fait ses preuves :: CAMEROON

La tenue de la conférence conjointe de sous-section Kribi urbain n°4 a permis à Bonéface Mendounga et Célestin Lucien Piado de réaffirmer l’engagement au service de la base militante.

Comme Jésus à son arrivée à Nazareth, Bonéface Mendouga et Célestin Lucien Piado, alors qu’il est environ 15h semedi 19 novembre dernier, sont chaleureusement accueillis par une marée humaine au stade municipal d’Afan Mabe à Kribi. Un peu plus de trois mille personnes, issues des communautés allogènes et autochtones diverses, sont postées de part et d’autre à l’entrée du stade, fredonnant des chants de victoire à la venue des vedettes du jour que plus d’un millier de mototaxis ont volontairement choisi d’accompagner en faisant sonner leurs klaxons. L’hospitalité offerte à ces deux crocodiles aux dents longues se traduit par le triomphe d’une bataille obtenue dans le marigot en eaux troubles contrôlé par le vieux caïman Grégoire Mba Mba, président de la section du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) dans l’Océan Sud II (kribi 2). Ce d’autant plus que, quelques heures plus tôt, en matinée, le président de section a délibérément orchestré des manœuvres pour empêcher la tenue ce même jour de la conférence conjointe de sous-section kribi urbain n°4 dont Bonéface Mendouga en est le président.

« Quel Rdpc aujourd’hui et demain ? Enjeux et Objectifs ». C’est le thème qui sous-tend les travaux. Il est un peu plus de 16 h quand le patron politique de l’organe de base délivre son message. « Paul Biya nous recommande de servir les grandes causes, entre autre l’unité et l’intégration nationale, la justice et la cohésion sociale, la promotion de la paix et le vivre ensemble » indique Boneface Mendouga avant de déplorer. « Aux derniers renouvellements des organes de base, la sous-section Kribi urbain n°4, étant dans la spirale de l’apocalypse, les pratiques malsaines, l’incurie des acteurs et les événements les plus malheureux ont installé notre unité politique dans un décor infernal ». L’orateur ici, regrette que ce soit des petites causes à l’instar de la délation, la diffamation, l’exclusion et la haine qui bondent l’espace politique local. Ce n’est donc pas au hasard que le thème cité supra est choisi. Dans le fond, il est inquisiteur. « Il est clair que le Rdpc ne peut ni consolider ce genre de tares, ni se projeter dans l’avenir à Kribi s’il ne raffermit pas sa position de parti de l’espoir, synonyme du changement » argue-t-il.

Le Rdpc est en effet consacré à la sauvegarde des libertés fondamentales du citoyen, au développement économique et à la promotion d’un système politique démocratique qui s’illustre par un changement de comportement. C’est pourquoi en sa qualité de leader de la nouvelle dynamique politique, Célestin Lucien Piado, venu soutenir son camarade d’arme Boneface Mendounga, a prôné l’apaisement pour un but commun, celui de réitérer l’engagement au service de Paul Biya et de la base militante. « Afan Mabe demeure le vivier électoral du Rdpc à Kribi II. Les élections sont terminées. Le comité central a tranché. Il est clair qu’aujourd’hui Océan Sud II dispose de 7 sous-sections élues parmi lesquelles Kribi urbain n°4. Ce qui s’est passé ce matin avant la tenue de ce meeting n’est que la manifestation par laquelle les militants expriment leur amour pour le parti. Vous avez d’ailleurs constaté que par rapport à ces incompréhensions tout est revenu à l’ordre et tous les militants de cette grande sous-section ont pris part au meeting. Il n’ya donc pas feu en la demeure, nous travaillons pour la paix dans notre parti » réagit Lucien Piado de façon mature. La rencontre s’est clôturée par quelques résolutions visant la paix et le respect de la discipline du parti, ainsi qu’une motion invitant le président Paul Biya à se porter candidat aux élections de 2025 à venir.